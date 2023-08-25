ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.08.23

За версією слідства, керівництво Укргазбанку забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування, і за таку допомогу їм було нараховано 206 млн грн.