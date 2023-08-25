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Європейські акції зростають; торгівля млява перед Джексон-Хоулом
12:09 25.08.2023 |
У п'ятницю європейські фондові ринки торгувалися мляво, а інвестори побоювалися подальших сигналів щодо грошово-кредитної політики від симпозіуму в Джексон-Хоулі, який відбудеться пізніше під час сесії.
О 04:00 за східним часом (08:00 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.
Основні індекси США закрилися в четвер з величезними втратами, незважаючи на сильні доходи виробника чіпів Nvidia через побоювання агресивніших сигналів з боку Федеральної резервної системи, а голова Джером Пауелл збирається виступити на симпозіумі в Джексон-Хоул пізніше в п'ятницю.
Засідання відбудеться у той момент, коли ФРС опиниться перед вибором: знову підвищити відсоткові ставки або зберегти ставки на колишньому рівні після їхнього підвищення в липні. Наступне засідання щодо політики відбудеться у вересні, і хоча показники інфляції за останні кілька місяців знизилися, вони все ще не повернулися до річного цільового показника ФРС у 2%.
Крім того, щотижневі дані щодо страхування з безробіття в четвер послужили нагадуванням про те, що ринок праці США залишається напруженим, не приносячи полегшення ФРС.
Щодо Європи, інфляція залишається проблемою, але імпульс для паузи у циклі підвищення ставок Європейського центрального банку наростає, оскільки останні економічні дані вказують на посилення економічних проблем у Європі.
Валовий внутрішній продукт Німеччини у другому кварталі не змінився, річне падіння склало 0,2%, як показали дані у п'ятницю, оскільки найбільша економіка єврозони перебуває у стагнації, а глибокий спад промислового виробництва чинить тиск на економіку загалом.
Наступне засідання Європейського центрального банку відбудеться у вересні і тепер JPMorgan очікує, що центральний банк у вересні призупинить цикл посилення монетарної політики, а останнє підвищення на 25 базисних пунктів відбудеться у жовтні, а не у вересні, як прогнозувалося раніше.
У Великій Британії індикатор споживчих настроїв GfK виріс до -25 у серпні з тримісячного мінімуму -30 у липні, що стало найбільшим зростанням з квітня, як показали дані раніше в п'ятницю, оскільки нижча інфляція зробила британців менш песимістичними щодо перспектив власних фінансів.
У п'ятницю у Європі звіти про прибутки практично відсутні.
Проте акції Ericsson зросли на 0,2% після того, як шведський виробник телекомунікаційного обладнання прогнозував, що дохід від ліцензування прав інтелектуальної власності цього року становитиме близько $1 млрд після продовження угоди про перехресне ліцензування патентів із китайською Huawei.
Акції CMC Markets впали майже на 14% після того, як прогноз дилера фінансових деривативів на весь рік не виправдав оцінок, оскільки погані торгові умови зберігалися до кінця серпня.
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