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Mastercard закриває програми криптокарток з Binance
10:06 25.08.2023 |
Платіжна система Mastercard і криптобіржа Binance закінчать чотири програми криптокарток в Аргентині, Бразилії, Колумбії та Бахрейні з 22 вересня.
Про це повідомив речник Mastercard, передає Reuters.
Картки Binance дозволяють користувачам здійснювати платежі в традиційних валютах за рахунок своїх криптовалютних запасів на біржі.
На веб-сайті Mastercard також зазначено партнерство з криптобіржами, включаючи Gemini. Це рішення не вплине на жодну з інших програм криптокарток Mastercard.
Binance стикається з юридичними та нормативними проблемами. У червні регулятори США подали до суду на криптобіржу та її генерального директора Чанпена Чжао за нібито використання "мережі обману". У Binance заявили, що будуть "рішуче" захищатися.
Керівник відділу криптографії та блокчейну Mastercard Радж Дхамодхаран у квітні, що компанія шукає більше партнерства з криптокомпаніями. Тоді він відмовився коментувати конкретно Binance, але сказав, що будь-яка карткова програма "проходить повну належну перевірку" та постійно контролюється.
Чому програма Binance завершується та хто прийняв це рішення в Mastercard не коментують.
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