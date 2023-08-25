Mastercard закриває програми криптокарток з Binance

Платіжна система Mastercard і криптобіржа Binance закінчать чотири програми криптокарток в Аргентині, Бразилії, Колумбії та Бахрейні з 22 вересня.

Про це повідомив речник Mastercard, передає Reuters.

Картки Binance дозволяють користувачам здійснювати платежі в традиційних валютах за рахунок своїх криптовалютних запасів на біржі.

На веб-сайті Mastercard також зазначено партнерство з криптобіржами, включаючи Gemini. Це рішення не вплине на жодну з інших програм криптокарток Mastercard.

Binance стикається з юридичними та нормативними проблемами. У червні регулятори США подали до суду на криптобіржу та її генерального директора Чанпена Чжао за нібито використання "мережі обману". У Binance заявили, що будуть "рішуче" захищатися.

Керівник відділу криптографії та блокчейну Mastercard Радж Дхамодхаран у квітні, що компанія шукає більше партнерства з криптокомпаніями. Тоді він відмовився коментувати конкретно Binance, але сказав, що будь-яка карткова програма "проходить повну належну перевірку" та постійно контролюється.

Чому програма Binance завершується та хто прийняв це рішення в Mastercard не коментують.