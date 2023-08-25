Ціни на золото падають на тлі агресивних ризиків ФРС, але тримаються на рівні $1900

Ціни на золото трохи впали в п'ятницю, оскільки трейдери в основному віддавали перевагу долару напередодні нових сигналів щодо грошово-кредитної політики США від симпозіуму в Джексон-Хоулі, хоча ознаки послаблення зростання, як і раніше, утримували золото вище за ключові рівні.

Золото також очікує на свій перший позитивний тиждень з п'яти, оскільки воно відновилося після п'ятимісячних мінімумів, досягнутих у серпні. Незважаючи на п'ятничні втрати, спотові ціни також зберегли рівень $1900 за унцію.

Тим не менш, перспективи жовтого металу залишаються туманними через перспективу підвищення процентних ставок у США. У п'ятницю долар досяг більш ніж двомісячного максимуму, а прибутковість казначейських облігацій повернулася до багаторічних максимумів.

Два представники Федеральної резервної системи також заявили, що підтримують нещодавній стрибок прибутковості облігацій, заявивши, що це сприяло подальшому охолодженню економіки США та нестримній інфляції.

О 00:30 за східним часом (04:30 за Грінвічем) спотове золото впало на 0,1% до $1914,08 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,3% до $1941,95 за унцію.

Ринки тепер були зосереджені виключно на виступі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в Джексон-Хоул, який має відбутися сьогодні.

Інвестори були значною мірою в напрузі через потенційно яструбині сигнали з боку голови ФРС, враховуючи, що інфляція в США залишається тривкою, а недавні дані також показали стійку силу на ринку праці.

У той час як інші показники також показали уповільнення ділової активності в США, ринки, як і раніше, очікують, що голова ФРС зробить прогноз щодо ставок у США вищим у довгостроковій перспективі - сценарій, який не обіцяє нічого поганого для золота.

Зростання відсоткових ставок призвело до збільшення альтернативної вартості володіння золотом, обмежуючи приріст жовтого металу.

Але цього тижня золото знайшло деяку підтримку, оскільки слабкі дані щодо ділової активності посилили ставки на те, що ФРС обмежені можливості для продовження підвищення відсоткових ставок.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в п'ятницю, а також втратили більшу частину свого недавнього зростання, оскільки слабкі дані щодо ділової активності посилили побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $3,7592 за фунт і мали зрости на 1,4% цього тижня. Однак ф'ючерси торгувалися значно нижчими за максимуми, досягнуті на початку тижня.

Після слабких результатів індексів менеджерів із закупівель у США, єврозоні та Японії на цьому тижні основна увага зосереджена на аналогічних даних із Китаю, які вийдуть наступного тижня.

Ринки стежитимуть за тим, чи покращаться в серпні економічні умови в найбільшому у світі імпортері міді, оскільки він бореться зі слабкою виробничою активністю і кризою нерухомості, що насувається.