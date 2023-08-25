Долар торгується на двомісячному піку напередодні виступу Пауелла

У п'ятницю долар США досяг більш ніж двомісячного піку, продовжуючи шостий тиждень зростання поспіль, оскільки ринки очікують на виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, щоб оцінити шлях грошово-кредитної політики.

Інвестори проаналізують виступ Пауелла про грошово-кредитну політику на симпозіумі з економічної політики в Джексон-Хоулі о 10:05 ранку за східним часом (14:05 за Грінвічем), щоб краще зрозуміти, чи закінчила ФРС з підвищенням ставок і як довго вона планує утримувати. ставки підвищеними.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести конкурентів, зріс на 0,019% до 104,11, найвищого рівня з 7 червня. Індекс виріс на 2% у серпні і збирається перервати двомісячну смугу невдач.

"Ринок очікує, що Пауелл скористається цією платформою сьогодні ввечері, щоб повторити риторику "вище - довше", враховуючи, що економіка США продемонструвала відносну стійкість", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC у Сінгапурі.

Вонг сказав, що Пауелл, ймовірно, підкреслить, що результати політики, як і раніше, сильно залежать від економічних даних.

"Ризик полягає в тому, що послання або тон Пауелла виявляться менш войовничими, ніж очікувалося", - сказав Вонг. «Йому не обов'язково поводитися миролюбно, але менш агресивна мова могла б призвести до послаблення курсу долара».

Два представники Федеральної резервної системи попередньо вітали стрибок прибутковості на ринку облігацій як щось, що може доповнити роботу центрального банку США щодо уповільнення економіки та повернення інфляції до цільового показника в 2%, а також зазначили, що вони бачать хороший шанс, що процентні ставки більше не підвищуватимуться.

Політики - президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер та президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз - дали окремі інтерв'ю у четвер.

Нічні дані також показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, знизилася минулого тижня, оскільки умови на ринку праці залишалися важкими.

Нещодавні сильні економічні дані допомогли послабити побоювання з приводу рецесії, що насувається, але, оскільки інфляція все ще перевищує цільовий показник ФРС, інвестори побоюються, що центральний банк США, ймовірно, утримуватиме процентні ставки на високому рівні протягом тривалого часу.

«Хоча здається, що ФРС може покінчити з підвищенням ставок; як довго вони утримуватимуть ставки на цьому рівні? Це питання на мільйон доларів», - сказав Том Хопкінс, портфельний менеджер BRI Wealth Management.

"Ринок очікує, що центральний банк почне знижувати ставки у травні наступного року, проте на даному етапі я б скептично поставився до цього, оскільки економічна картина може не виправдати пом'якшення грошово-кредитної політики".

Ф'ючерси припускають, що ставка одноденного кредитування ФРС залишиться вищою за 5% до червня 2024 року, при цьому в другому півріччі ставки знизяться приблизно на 100 базисних пунктів. На початку серпня ринок робив ставку на зниження ставок приблизно на 130 базисних пунктів наступного року.

В інших валютах євро впав на 0,17% до $1,0791, а фунт стерлінгів становив $1,2587, знизившись на 0,10% за день. Обидві валюти перебували на двомісячних мінімумах.

Єна ослабла на 0,18% до 146,10 за долар, оскільки азіатська валюта перебувала на рівні, на якому японська влада проводила інтервенції минулого року, змушуючи трейдерів перебувати в напрузі в пошуках ознак подібних рухів цього разу.

Австралійський долар подешевшав на 0,05% до $0,642, а новозеландський долар упав на 0,02% до $0,592.