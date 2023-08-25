Основні американські індекси впали на 1%, фокус змістився на прийдешню промову Пауелла

Три основні фондові індекси США в четвер впали більш ніж на 1% кожен через падіння Nasdaq після різкого зростання цього тижня, а також через нервозність інвесторів напередодні виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в п'ятницю.

Акції Nvidia закрилися трохи вище після того, як на початку сесії досягли рекордного максимуму. Увечері в середу компанія дала набагато сильніший, ніж очікувалося прогноз на тлі попиту на її чіпи штучного інтелекту і заявила, що викупить акції на суму 25 мільярдів доларів.

Однак усі основні сектори індексу S&P 500 цього дня впали, а індекс напівпровідників упав на 3,4%.

Керівники центральних банків та інші економічні лідери зібралися у четвер на щорічний симпозіум у Джексон-Хоул, штат Вайомінг. Довгоочікувана промова Пауелла про перспективи економіки має відбутися у п'ятницю.

«Як би інвестори не хотіли зосередитися на Nvidia і на технологіях (а поки це був гарний рік), цей ринок, як і раніше, одержимий ФРС. Вся справа в тому, що те що Джей Пауелл збирається сказати завтра може все зіпсувати ... це може призвести до того, що інвестори стануть продавцями, а не покупцями», - сказав Джейк Долархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management у Талсі, Оклахома.

Цього тижня ринок виріс разом із Nvidia напередодні звіту компанії про надії на те, що її прогноз може продовжити ралі акцій технологій штучного інтелекту цього року.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 373,56 пунктів, або 1,08%, до 34 099,42, S&P 500 втратив 59,7 пунктів, або 1,35%, до 4 376,31, а індекс Nasdaq Composite впав на 257 ,06 Пункт, або 1,87%, до 13 463,97.

Дані, представлені раніше в четвер, показали, що заявки на отримання допомоги з безробіття в США вказують на все ще сильний ринок праці. Ці новини, на думку деяких, можуть підтримати яструбині заяви ФРС щодо підвищення відсоткових ставок на більш тривалий термін. Прибутковість казначейських облігацій зросла.

Інвестори також перетравили коментарі президента ФРБ Філадельфії Патріка Харкера, який в інтерв'ю CNBC у четвер заявив, що ФРС доведеться певний час зберігати обмежувальні ставки.

ФРС підвищує ставки з березня 2022 року, намагаючись знизити інфляцію, і інвестори шукають ясності щодо того, чи очікує подальше підвищення ставок і як довго ФРС планує утримувати ставки на високому рівні.

Акції Dollar Tree впали на 12,9% після того, як рітейлер прогнозував річний прибуток значно нижчий за оцінки.

Обсяг на біржах США становив 9,99 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,87 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 2,95 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,61 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг 10 нових 52-тижневих максимумів та 13 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 35 нових максимумів та 220 нових мінімумів.