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АНАЛІТИКА

НКЦПФР зможе самостійно допускати іноземні облігації в Україну

17:18 24.08.2023 |

Фінанси

 

З серпня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) отримала право за власною ініціативою надавати допуск ряду іноземних боргових цінних паперів до обігу на території України.

Таке право закріплено в змінах до відповідного положення, повідомив Національний депозитарій (НДУ).

Зокрема, НКЦПФР має можливість за власною ініціативою допустити облігації таких країн як Італійська Республіка, Канада, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка та Японія.

До цього, правом ініціативи допуску іноземних цінних паперів до обігу в Україні володіли ліцензовані компанії, а НКЦПФР лише ухвалювала відповідне рішення. Щоправда, така адміністративна послуга коштувала близько 14 тис грн незалежно від обсягу допущених цінних паперів.

Наразі НКЦПФР через НДУ збирає інформацію від торгівців, про те, які облігації зазначених вище держав слід допустити.

Станом на 24 серпня до обігу на території України допущені 516 фінансових інструментів іноземних емітентів. За час великої війни регулятор допустив в країну сім інструментів - всі облігації уряду США.

"Будь-який крок щодо розширення лінійки фінансових інструментів на ринку цінних паперів України матиме позитивний вплив на діяльність його учасників. Таке рішення говорить про зміщення акцентів у діяльності НКЦПФР у бік проактивної позиції відносно потреб ринкової спільноти", - зазначила член правління НДУ Марина Адамовська.
За матеріалами: Економічна правда
 

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