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АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

15:58 24.08.2023 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,25%.

Трейдери чекають на публікацію щотижневих даних про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості заявок на 1 тис. порівняно з рівнем минулого тижня - до 240 тис. Мінпраці США оприлюднить ці дані о 15:30 EET у четвер.

Увага інвесторів спрямована на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, що стартує 24 серпня. У заході, організованому Федеральним резервним банком (ФРБ) Канзас-Сіті, традиційно беруть участь глави світових центробанків, міністри фінансів, наукові діячі та учасники фінансового ринку.

Виступи голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла і президентки Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард у Джексон-Хоулі заплановані на п'ятницю. Інвестори очікують від них сигналів про подальший напрям грошово-кредитної політики.

Курс євро до долара США, за даними на 15:00 кч, становить $1,0853 порівняно з $1,0864 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта опустилася під час торгів до $1,2668 порівняно з $1,2724 напередодні.

Пара долар/єна торгується на рівні 145,52 єни проти 144,85 єни на закриття ринку в середу, долар/юань - на рівні 7,2798 юаня проти 7,2785 юаня.

Курс долара щодо турецької ліри опустився більш ніж на 2%, до 26,6306 ліри порівняно з 27,1962 ліри в середу після рішення Центробанку Туреччини щодо підвищення ключової ставки одразу на 7,5 відсоткового пункту.

Ставку за семиденними операціями РЕПО збільшено до максимальних із січня 2004 року 25% із 17,5% раніше. Аналітики очікували більш помірного підвищення ставки - до 20%, зазначає Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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