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Європейські акції виросли; технологічний сектор підвищився завдяки вражаючим результатам Nvidia
12:48 24.08.2023 |
У четвер європейські фондові ринки торгувалися зі зростанням, настрої щодо ризику підвищилися завдяки грандіозним прибуткам виробника мікросхем Nvidia, а також зростаючим очікуванням, що м'які економічні дані змусять центральні банки припинити цикли підвищення ставок.
О 03:45 за східною годиною (07:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині підвищився на 0,7%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,8%, а FTSE 100 у Великобританії піднявся на 0,4%.
Nvidia повідомила про кращі, ніж очікувалося, прибутки в другому кварталі, а також представила прогнози, що перевершують консенсус, на третій квартал, оскільки найдорожчий у світі виробник мікросхем отримав вигоду від буму розвитку штучного інтелекту.
Улюбленець фондового ринку також оголосив про програму зворотного викупу на суму 25 мільярдів доларів, що призвело до різкого зростання премаркету та стимулювання європейського технологічного сектору.
Акції ASM International, BE Semiconductor Industries, ASML Holding та Aixtron були одними з перших у зростанні, піднявшись на 2,5% -3,5% .
Акції Hennes & Mauritz впали на 0,5% після того, як модний ритейлер заявив, що поновить роботу більшості своїх магазинів в Україні, починаючи з листопада цього року.
Акції Norwegian Air впали на 7% після повідомлення про різке падіння чистого прибутку порівняно з минулим роком, хоча торішній показник був підвищений одноразовими факторами. Лоукостер також заявив, що розпочав процес, який може призвести до грошових виплат дивідендів для акціонерів.
Інвесторів також підбадьорила підвищена ймовірність того, що Європейський центральний банк припинить підвищення процентних ставок у вересні, оскільки слабкі дані про ділову активність вказують на поглиблення економічного болю в Європі.
Ділова активність у Німеччині скоротилася найшвидшими темпами за понад три роки у серпні, тоді як у Британії ділова активність скоротилася несподівано, що підвищило ризики рецесії.
«Ризик того, що ЄЦБ вже посилив жорсткість, є значним. [Сьогоднішній] випуск PMI зменшує ймовірність вересневого підвищення ставок (наш базовий сценарій) і збільшує ймовірність того, що зниження ставок відбудуться раніше, ніж думали більшість членів Ради керуючих», - сказали економісти Citigroup.
Президент ЄЦБ Крістін Лагард і голова Банку Англії Ендрю Бейлі мають виступити у п'ятницю на симпозіумі Федерального резерву у Джексон-Хоулі.
Тим не менше, промова голови ФРС Джерома Пауелла, ймовірно, стане головною подією заходу, а інвестори збираються проаналізувати кожне його слово, щоб визначити наступні кроки у монетарній політиці.
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