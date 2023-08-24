ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.08.23

Верховна Рада визначила пробаційний нагляд як новий та основний вид кримінального покарання із заміною на нього арешту в більшості санкцій. Пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства протягом від року до п'яти років.