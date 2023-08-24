Американські індекси закрилися різким зростанням; Виробник чіпів для штучного інтелекту Nvidia знову підскочив після дзвінка

У середу американські фондові індекси стрімко зросли, оскільки акції Nvidia зросли напередодні квартальних результатів компанії, чиї чіпи широко використовуються для обчислень з використанням штучного інтелекту (ШІ).

Акції компанії Nvidia, яка опублікувала результати після закриття торгів, підскочили на 9%, збільшившись на 3,2% за чергову сесію.

Компанія прогнозує, що виторг у третьому кварталі перевищить цільові показники Волл-стріт. Інші технологічні компанії також підскочили на торгах після закриття, зокрема Microsoft, акції якої зросли приблизно на 2%.

Бугаєві інвестори сподівалися, що оптимістичні новини від Nvidia можуть сприяти сильному зростанню акцій технологічних компаній. З урахуванням сесійних змін, акції Nvidia за рік зросли більш ніж на 220%.

"Не тільки їхні цифри, а й те, що вони говорять на телеконференції про те, що відбувається в галузі штучного інтелекту, вплине на настрої ринку", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні , Нью Йорк. Джерсі.

Nvidia входить до так званої «Чудової сімки» акцій компаній з великою капіталізацією, включаючи Apple і Tesla, які забезпечили різке зростання індексу S&P 500 цього року.

У ході торгової сесії інвестори в акції були натхненні тим, що прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася з майже 16-річного максимуму після слабких даних про ділову активність у США та єврозоні.

Коментарі голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла в п'ятницю на конференції в Джексон-Хоулі будуть ретельно вивчені щодо підказок про траєкторію процентних ставок центрального банку США.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 184,15 пункту, або 0,54%, до 34 472,98, S&P 500 додав 48,46 пункту, або 1,10%, до 4 436,01, а індекс Nasdaq Composite додав 215, 16 пунктів, або 1,59%, до 13 721,03.

Дані показали, що ділова активність у США наблизилася до точки стагнації в серпні, причому зростання виявилося найслабшим з лютого, оскільки попит на новий бізнес у великому секторі послуг скоротився, тоді як спад активності в єврозоні виявився набагато глибшим, ніж очікувалося.

До виходу даних PMI прибутковість 10-річних облігацій зростала цього місяця, оскільки інвестори думали, що ФРС зможе утримувати ставки на високому рівні довше.

На думку стратегів, які брали участь в опитуванні Reuters, індекс S&P 500 до кінця року досягне лише незначного підйому після сильного зростання вже цього року. Прогнозувалося, що індекс завершить рік на позначці 4496.

Акції виробника ліків Gilead Sciences зросли на 0,9%, а акції Merck & Co - на 3,8% після того, як швейцарський конкурент Roche ненавмисно опублікував позитивні дані випробувань ліків від раку легенів.

Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 3,74 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,07 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 встановив 8 нових 52-тижневих максимумів та 10 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 46 нових максимумів та 156 нових мінімумів.