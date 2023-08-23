Євро і фунт дешевшають до долара на сигналах ослаблення економік єврозони і Великої Британії

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу після публікації індексів менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні та Великій Британії, що вказали на спад економічної активності.

Оприлюднені дані означають, що ЄЦБ і Банк Англії будуть менш агресивними в подальшому посиленні політики, зазначає Market Watch.

Зведений PMI в єврозоні в серпні опустився до мінімальних із листопада 2020 року 47 пунктів із 48,6 пункта місяцем раніше, йдеться у звіті Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global, що розраховують індекс. Значення індексу нижче 50 пунктів свідчить про зниження ділової активності.

Індикатор активності у сфері послуг у єврозоні зменшився в серпні до 48,3 пункту з липневих 50,9 пункту, опустившись нижче за позначку в 50 пунктів уперше з кінця 2022 року. Промисловий PMI збільшився до 43,7 пункту з трирічного мінімуму в 42,7 пункту, зафіксованого в липні.

"Триваючий спад у промисловому секторі єврозони, можливо, є не просто циклічним. Це може свідчити про більш стійке і структурне зниження конкурентоспроможності", - зазначає головний економіст щодо Європи Deutsche Bank Марк Волл.

"Погіршення ситуації у сфері послуг, можливо, означає, що трансмісія грошово-кредитної політики ЄЦБ є більш потужною, ніж очікували "яструби". Ми очікуємо, що європейський ЦБ зробить паузу в циклі підйому ставки у вересні, проте поки що немає впевненості, що інфляція досягла рівнів, які хоче бачити регулятор. Паузу не варто помилково інтерпретувати як пік", - наводить слова Волла Market Watch.

Курс євро до долара за даними на 15:10 кч становить $1,0814 порівняно з $1,0846 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився під час торгів до $1,2629 порівняно з $1,2732 на закриття попередньої сесії.

У Великій Британії зведений PMI, який розраховують Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) і S&P Global, у серпні впав до 47,9 пункту - мінімуму із січня 2021 року, порівняно з 50,8 пункту в липні.

Курс долара в парі з єною опустилася в середу до 145,32 єни порівняно з 145,88 єни напередодні.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,32%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Увага трейдерів спрямована на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Гоулі, який відбудеться 24-26 серпня. У заході, організованому Федеральним резервним банком (ФРБ) Канзас-Сіті, традиційно беруть участь голови світових центробанків, міністри фінансів, наукові діячі та учасники фінансового ринку.

Виступи голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла і президентки Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард у Джексон-Гоулі заплановано на п'ятницю. Інвестори очікують від них сигналів про подальший напрямок грошово-кредитної політики.

Курс американської валюти щодо юаня становить 7,2926 юаня проти 7,2936 юаня на закриття ринку у вівторок.