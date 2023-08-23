Європейські акції зросли; Індекси PMI змішані

Європейські фондові ринки в середу торгувалися з підвищенням, інвестори уважно вивчали ключові дані про регіональну активність, а також з нетерпінням чекали на квартальний прибуток від виробника чіпів Nvidia.

О 03:30 за східним часом (07:30 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,5%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.

Європейські інвестори зосередили увагу в середу на публікації оперативних показників PMI за серпень як для виробничого сектору, так і для сектора послуг як перевірку стану відновлення європейської економіки.

Індекси ділової активності в єврозоні та Великій Британії в останні місяці знижувалися на тлі стагнації в секторі послуг та скорочення виробничої активності.

Дані з Франції в середу надали змішані новини: PMI у виробничому секторі зріс більше, ніж очікувалося, залишаючись при цьому на спаді, але індекс послуг трохи знизився.

Аналогічні новини надійшли з Німеччини: у найбільшій економіці єврозони індекс PMI у виробничому секторі трохи покращився зі слабкої бази, але індекс PMI у сфері послуг ступив на територію спаду.

Сьогоднішні цифри можуть дати уявлення про те, чи Європейський центральний банк знову підвищуватиме процентні ставки у вересні, і чи вирішить Банк Англії значне підвищення ставок, враховуючи, що інфляція залишається високою.

Пізніше під час сесії очікується публікація даних щодо споживчої довіри єврозони за серпень, які, як очікується, покажуть невелике покращення порівняно з дуже слабкими рівнями.

Симпозіум ФРС у Джексон-Хоулі, який відбудеться наприкінці тижня, ймовірно, продовжить торгуватися у вузьких торговельних діапазонах цього тижня, оскільки інвестори з обережністю чекають на вказівки щодо того, куди центральний банк США піде далі у своїй грошово-кредитній політиці.

У той час як виступ голови ФРС Джерома Пауелла у п'ятницю стане кульмінацією заходу, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард та керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі також планують виступити, оскільки представники центральних банків з усього світу зберуться у Вайомінгу.

У Європі сезон квартальної звітності поступово добігає кінця.

Акції Roche зросли на 3,6% після того, як швейцарський виробник ліків заявив, що йому стало відомо про ненавмисне розкриття інформації під час дослідження його нової імунотерапії для пацієнтів із раком легень.

Тим не менш, у середу вся увага, швидше за все, буде зосереджена на результатах Nvidia після закриття торгів на Волл-стріт.

Найцінніший у світі виробник чіпів знаходиться в центрі глобальної ейфорії в галузі штучного інтелекту, його вартість з початку року потроїлася на тлі зростання популярності ChatGPT та інших генеративних програм штучного інтелекту, практично всі з яких працюють на його графічних процесорах.

Nvidia приголомшила ринок у травні, коли зірковий прогноз призвів до того, що її акції зросли на 24% за один день. Величезне зростання цього року створює можливість різкого коливання акцій у будь-якому напрямку до кінця тижня. 1,0835.