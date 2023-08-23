ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.08.23

Цю мишку не треба тримати в руці - вона зроблена у вигляді затискача і надягається на вказівний і середній пальці руки. Вам не знадобиться килимок або навіть рівна поверхня для роботи - просто імітуйте рухи класичної миші, причому хоч на столі, хоч у повітрі.