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Вклади населення у банках за місяць зросли ще на 12 мільярдів
10:50 23.08.2023 |
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня вклади у національній валюті становили 714 млрд грн, в іноземній - 395,8 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників становила 3,1%, а сума їхніх вкладів склала 136,4 млрд грн (12,3% від загальної суми вкладів).
Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Станом на 1 липня в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.
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