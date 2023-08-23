Вклади населення у банках за місяць зросли ще на 12 мільярдів

Станом на 1 серпня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1,1 трлн грн. Це на 12,1 млрд грн більше, ніж на початку минулого місяця та на 58,3 млрд грн більше, ніж 1 січня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня вклади у національній валюті становили 714 млрд грн, в іноземній - 395,8 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становила 3,1%, а сума їхніх вкладів склала 136,4 млрд грн (12,3% від загальної суми вкладів).

Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 липня в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.