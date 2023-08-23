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Українці щомісячно беруть по 650 тисяч мікрокредитів, за пів року набрали позик на понад 18 мільярдів

10:45 23.08.2023 |

Фінанси, Економіка

 

За шість місяців 2023 року видано 3,88 млн мікрокредитів на суму 18,4 млрд грн. Для порівняння, за весь 2022 українці взяли в мікрофінансових організацій мікропозик загалом на 23,9 млрд грн.

Водночас, як повідомляє "Опендатабот", середня сума кредиту та темпи приросту кількість взятих мікрозаймів у другому кварталі дещо зменшилися у порівнянні до першого.

Після занепаду галузі МФО у першій половині 2022, в середньому, цьогоріч на місяць українці беруть 650 тисяч мікропозик. Це майже у 1,5 раза більше, ніж у 2022, але все ще у 1,8 раза менше до відповідного періоду 2021 року: тоді на місяць, в середньому, видавалося 1,17 млн мікрокредитів.

Проте кількість виданих кредитів щоквартала збільшується. Так, за другий квартал (квітень-червень) приріст становив 7%. У порівнянні з першим кварталом поточного року, коли приріст складав 18%, темпи дещо вщухли.

Середня сума кредиту трохи зменшилася у другому кварталі: на 7% - з 4931 грн до 4564 грн. Для порівняння, минулого року у другому кварталі середня сума складала 3810 грн, а у другому кварталі 2021 року - 4468 грн.

Наразі українці заборгували МФО 8,9 млрд грн. Це у 1,7 раза менше заборгованості на 1 липня 2021 року, тоді вона складала 14,9 млрд грн і на 22% менше суми заборгованості на кінець першого півріччя 2022 року (11,4 млрд грн).

Від початку повномасштабної війни кількість зареєстрованих фінансових компаній скоротилася на третину: з 935 на початок 2022 до 629 на липень поточного року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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