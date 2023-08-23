Українці щомісячно беруть по 650 тисяч мікрокредитів, за пів року набрали позик на понад 18 мільярдів

За шість місяців 2023 року видано 3,88 млн мікрокредитів на суму 18,4 млрд грн. Для порівняння, за весь 2022 українці взяли в мікрофінансових організацій мікропозик загалом на 23,9 млрд грн.

Водночас, як повідомляє "Опендатабот", середня сума кредиту та темпи приросту кількість взятих мікрозаймів у другому кварталі дещо зменшилися у порівнянні до першого.

Після занепаду галузі МФО у першій половині 2022, в середньому, цьогоріч на місяць українці беруть 650 тисяч мікропозик. Це майже у 1,5 раза більше, ніж у 2022, але все ще у 1,8 раза менше до відповідного періоду 2021 року: тоді на місяць, в середньому, видавалося 1,17 млн мікрокредитів.

Проте кількість виданих кредитів щоквартала збільшується. Так, за другий квартал (квітень-червень) приріст становив 7%. У порівнянні з першим кварталом поточного року, коли приріст складав 18%, темпи дещо вщухли.

Середня сума кредиту трохи зменшилася у другому кварталі: на 7% - з 4931 грн до 4564 грн. Для порівняння, минулого року у другому кварталі середня сума складала 3810 грн, а у другому кварталі 2021 року - 4468 грн.

Наразі українці заборгували МФО 8,9 млрд грн. Це у 1,7 раза менше заборгованості на 1 липня 2021 року, тоді вона складала 14,9 млрд грн і на 22% менше суми заборгованості на кінець першого півріччя 2022 року (11,4 млрд грн).

Від початку повномасштабної війни кількість зареєстрованих фінансових компаній скоротилася на третину: з 935 на початок 2022 до 629 на липень поточного року.