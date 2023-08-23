Азіатські акції знизилися, технологічні ринки змішалися напередодні звітів Nvidia

Більшість азіатських акцій у середу трималися у вузькому діапазоні на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання в Китаї, в той час як акції регіональних технологічних компаній продемонстрували деяку консолідацію напередодні гарячо очікуваних звітів Nvidia.

Регіональні акції слабо випереджали Волл-стріт, оскільки акції технологічних компаній опинилися під тиском прибутковості, а акції банків США впали після серії понижень рейтингів.

Побоювання з приводу Китаю залишилися чинними після того, як Народний банк розчарував ринки меншим, ніж очікувалося, зниженням відсоткових ставок цього тижня. Трейдери ставали дедалі більш нетерплячими щодо додаткових заходів стимулювання, обіцяних урядом.

Найгірше за день показали китайські акції: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite знизилися на 0,5% та 0,6% відповідно.

Очікування нових сигналів за відсотковими ставками в США від симпозіуму в Джексон-Хоулі цього тижня також змусило трейдерів значною мірою побоюватися ризикованих активів, тоді як прибутковість долара та казначейських облігацій зросла. Цього тижня прибутковість 10-річних облігацій перевищила більш ніж 20-річний максимум.

Акції азіатських технологічних компаній, особливо виробників чіпів, зросли у вівторок, чекаючи нових сигналів про попит на штучний інтелект з боку NVIDIA Corp.

Nvidia опустилася з рекордного максимуму у вівторок, але, як очікується, прогнозує набагато вищі доходи на частину року, що залишилася, на тлі зростаючого розвитку штучного інтелекту.

Найцінніший виробник мікросхем у світі звітує про прибуток за другий квартал після закриття торгів у середу.

Азіатські технологічні компанії закріпили останні досягнення у середу, також залишаючись під тиском підвищення прибутковості облігацій у США та побоювань щодо більш високих та довгострокових процентних ставок.

Акції японського виробника мікросхем Advantest Corp. впали на майже 2%, а акції південнокорейського виробника мікросхем SK Hynix Inc впали на 1,2%. Акції технологічного конгломерату SoftBank Group Corp. втратили 1% після того, як його підрозділ Arm подало заявку на лістинг на Nasdaq.

З іншого боку, позитивний прибуток допоміг деяким підтримати акції регіональних технологічних компаній. Акції Baidu Inc у Гонконгу зросли більш ніж на 4% після того, як китайська пошукова система показала набагато вищі прибутки у другому кварталі.

Зростання Baidu допомогло зберегти Hang Seng на позитивній території, навіть незважаючи на те, що акції компаній нерухомості, в основному Country Garden Holdings, продовжували сильно розпродуватися.

Акції компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Co зросли на 1,3% після того, як компанія спростувала чутки про те, що її виторг цього року впаде сильніше, ніж спочатку прогнозувалося.

Ширші азіатські ринки трималися у вузькому діапазоні. Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,2%, чому сприяли дані індексу менеджерів із закупівель (PMI), що показують деяке покращення місцевої ділової активності.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,4%, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на незначне відкриття.

Австралійський індекс ASX 200 показав найкращий результат за день, піднявшись на 0,7% після того, як дані PMI також вказали на покращення виробничої активності. Серія сильних звітів також допомогла підтримати індекс цього тижня.