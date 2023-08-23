Долар коливається близько двомісячного максимуму, єна близько 146/$

У середу долар США наблизився до двомісячного піку, оскільки інвестори очікують на промову голови Федеральної резервної системи цього тижня у пошуках підказок щодо спрямування грошово-кредитної політики, тоді як єна коливалася близько 146 за долар, змушуючи трейдерів гадати про будь-яку інтервенцію.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до шести конкурентів, знаходився на позначці 103,55, що неподалік двомісячного максимуму в 103,71, якого він досяг у вівторок. Торішнього серпня індекс зріс на 1,6% і незабаром перерве двомісячну смугу невдач.

Валютний ринок знаходиться в пригніченому стані на тлі затишшя літньої волатильності і напередодні симпозіуму центрального банку ФРС у Джексон-Хоул, штат Вайомінг, цього тижня, сказав валютний стратег Крістофер Вонг із OCBC у Сінгапурі.

Оскільки трейдери неохоче роблять великі ставки, у центрі уваги знаходиться виступ голови ФРС Джерома Пауелла на заході, який призначено на 24-26 серпня. Інвестори аналізуватимуть його слова, щоб оцінити курс грошово-кредитної політики ФРС.

Нещодавні сильні економічні дані США допомогли розвіяти побоювання з приводу рецесії, що насувається, але, оскільки інфляція все ще значно перевищує цільовий показник ФРС в 2%, інвестори побоюються, що центральний банк може довше утримувати відсоткові ставки в вищому діапазоні.

"Ринки чекають натяків на більш ранні (політичні) зміни або продовження більш високих цін на триваліший термін", - сказав Вонг.

Президент ФРС Річмонда Томас Баркін у вівторок заявив, що ФРС має бути відкритою до можливості того, що економіка почне прискорюватися, а не сповільнюватися, що може мати потенційні наслідки для боротьби центрального банку США з інфляцією.

Ринки оцінюють 86% ймовірність того, що ФРС залишиться незмінною на засіданні з політики в наступному місяці, як показав інструмент CME FedWatch, але ймовірність того, що центральний банк США ще раз підвищить процентні ставки ближче до кінця року, піднімається.

Потенціал додаткового підвищення після можливої паузи на вересневому засіданні у поєднанні зі скороченням надмірних заощаджень може послабити споживчий імпульс до кінця року, сказала Сайра Малік, ІТ-директор Nuveen.

Єна зміцнилася на 0,20% до 145,59 за долар, але була недалеко від дев'ятимісячного рубежу в 146,565, досягнутого минулого тижня, залишивши трейдерів у напрузі, оскільки вони насторожено стежать за будь-якими ознаками інтервенції.

Коли минулого року долар піднявся вище 145 єн, що зрештою викликало інтервенцію, почали зростати чутки про те, що Токіо незабаром вийде на ринок, щоби підтримати свою валюту.

Ацуші Такеучі, який очолював валютний підрозділ Банку Японії під час інтервенції Токіо в 2010-2012 роках, заявив, що Японія відмовиться від інтервенцій, якщо єна не перевищить 150 і не стане величезним політичним головним болем для прем'єр-міністра Фуміо Кісіди.

«Влада зазвичай не має на увазі якогось конкретного кордону. Але ключові порогові значення, такі як 150, є важливими з політичних причин, оскільки їх легко зрозуміти», - сказав Такеучі.

Євро виріс на 0,07% до $1,0852, відійшовши від двомісячного мінімуму в $1,0833, якого він досяг за ніч.

Австралійський долар зріс на 0,40% до $0,645, а новозеландський долар зріс на 0,29% до $0,596.