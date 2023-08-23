Індекси Dow та S&P 500 впали, оскільки побоювання з приводу процентних ставок у США зростають, а акції банків падають

Індекси Dow і S&P 500 у вівторок завершили торги трохи нижче, оскільки інвестори, як і раніше, побоювалися, що Федеральна резервна система довше утримуватиме процентні ставки на високому рівні, а акції банків знизилися.

Nasdaq ледве завершив торги у плюсі.

Фінансовий сектор впав на 0,9% і став найбільшим гальмом для S&P 500. Зниження S&P кредитних рейтингів кількох регіональних кредиторів США чинило тиск на акції банків: регіональний банківський індекс KBW впав на 2,7%, а банки з S&P 500 упали на 0,9%, індекс упав на 2,4%.

Інвестори сподіваються на ясність щодо перспектив ставок, коли голова ФРС Джером Пауелл виступить на зустрічі керівників центральних банків у п'ятницю в Джексон-Хоул, штат Вайомінг.

"Ставки знову піднялися на досить високий рівень, так що це деякою мірою послаблює акції", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій за одну ніч досягла майже 16-річного максимуму, оскільки ФРС може утримувати ставки на найвищому рівні довше. Вищі витрати на позики можуть сповільнити витрати підприємств і споживачів.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 174,86 пунктів, або 0,51%, до 34 288,83, S&P 500 втратив 12,22 пунктів, або 0,28%, до 4 387,55, а індекс Nasdaq Composite додав 8, 28 пунктів, або 0,06%, до 13 505,87.

Інвестори також з нетерпінням чекали на результати і прогноз від виробника чіпів Nvidia, які будуть опубліковані після торгів у середу. Nvidia здивувала інвесторів своїм сильним прогнозом у травні, що сприяло зростанню акцій компанії та інших технологічних компаній на тлі надій на штучний інтелект.

Акції Nvidia спочатку досягли рекордного максимуму $481,87, але за день впали на 2,8%.

Універмаги були особливо відзначилися падінням. Акції Macy's впали на 14,1% після того, як мережа попередила про слабкі споживчі витрати у вирішальний сезон святкових покупок. Акції Kohl's Corp. впали на 10,3%, а акції Nordstrom Inc - на 9,8%.

Обсяг на біржах США становив 9,38 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,97 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,43 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,43 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 4 нових 52-тижневих максимуми та 13 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 39 нових максимумів та 221 новий мінімум.