Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекси Dow та S&P 500 впали, оскільки побоювання з приводу процентних ставок у США зростають, а акції банків падають

07:49 23.08.2023 |

Фінанси

 

Індекси Dow і S&P 500 у вівторок завершили торги трохи нижче, оскільки інвестори, як і раніше, побоювалися, що Федеральна резервна система довше утримуватиме процентні ставки на високому рівні, а акції банків знизилися.

Nasdaq ледве завершив торги у плюсі.

Фінансовий сектор впав на 0,9% і став найбільшим гальмом для S&P 500. Зниження S&P кредитних рейтингів кількох регіональних кредиторів США чинило тиск на акції банків: регіональний банківський індекс KBW впав на 2,7%, а банки з S&P 500 упали на 0,9%, індекс упав на 2,4%.

Інвестори сподіваються на ясність щодо перспектив ставок, коли голова ФРС Джером Пауелл виступить на зустрічі керівників центральних банків у п'ятницю в Джексон-Хоул, штат Вайомінг.

"Ставки знову піднялися на досить високий рівень, так що це деякою мірою послаблює акції", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій за одну ніч досягла майже 16-річного максимуму, оскільки ФРС може утримувати ставки на найвищому рівні довше. Вищі витрати на позики можуть сповільнити витрати підприємств і споживачів.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 174,86 пунктів, або 0,51%, до 34 288,83, S&P 500 втратив 12,22 пунктів, або 0,28%, до 4 387,55, а індекс Nasdaq Composite додав 8, 28 пунктів, або 0,06%, до 13 505,87.

Інвестори також з нетерпінням чекали на результати і прогноз від виробника чіпів Nvidia, які будуть опубліковані після торгів у середу. Nvidia здивувала інвесторів своїм сильним прогнозом у травні, що сприяло зростанню акцій компанії та інших технологічних компаній на тлі надій на штучний інтелект.

Акції Nvidia спочатку досягли рекордного максимуму $481,87, але за день впали на 2,8%.

Універмаги були особливо відзначилися падінням. Акції Macy's впали на 14,1% після того, як мережа попередила про слабкі споживчі витрати у вирішальний сезон святкових покупок. Акції Kohl's Corp. впали на 10,3%, а акції Nordstrom Inc - на 9,8%.

Обсяг на біржах США становив 9,38 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,97 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,43 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,43 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 4 нових 52-тижневих максимуми та 13 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 39 нових максимумів та 221 новий мінімум.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8086
  0,0804
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5457  0,18 0,47 38,2857  0,10 0,25
EUR 41,0318  0,18 0,43 41,9532  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес