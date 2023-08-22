Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін на аукціонах ОВДП 22 серпня залучив до держбюджету 3,3 млрд грн

20:16 22.08.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів 22 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 3,3 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін розмістив сьогодні ОВДП на суму понад 3,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП - 223 млн грн під 17,80%; 943 млн грн - під 18,35% і 2,16 млрд грн - під 19,21%.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону138139*140
Код випуску облігаційДорозміщенняUA4000187207ДорозміщенняUA4000227656ДорозміщенняUA4000228043
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 3 300 000 2 100 000
Дата розміщення 22.08.2023 22.08.2023 22.08.2023
Дата оплати за придбані облігації 23.08.2023 23.08.2023 23.08.2023
Дата оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 24.01.2024
Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 24.07.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 22.01.2025
Дата оплати відсотків   23.07.2025
Дата оплати відсотків   21.01.2026
Дата оплати відсотків   22.07.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 98.75
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 19.50 19.75
Термін обігу (днів)4065111064
Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 22.07.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 215234000 914074000 13317342000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 215234000 914074000 2100000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3556412000 17671284000 19987258000
Кількість поданих заявок, шт. 5 19 48
Кількість задоволених заявок, шт. 5 19 31
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.00
Встановлена дохідність, % 17.80 18.35 19.25
Середньозважена дохідність, % 17.80 18.35 19.21
Надходження до бюджету223120173.76943123271.722155319143.47

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8086
  0,0804
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5457  0,18 0,47 38,2857  0,10 0,25
EUR 41,0318  0,18 0,43 41,9532  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес