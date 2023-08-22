Мінфін на аукціонах ОВДП 22 серпня залучив до держбюджету 3,3 млрд грн

Міністерство фінансів 22 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 3,3 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін розмістив сьогодні ОВДП на суму понад 3,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП - 223 млн грн під 17,80%; 943 млн грн - під 18,35% і 2,16 млрд грн - під 19,21%.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 138 139* 140 Код випуску облігацій ДорозміщенняUA4000187207 ДорозміщенняUA4000227656 ДорозміщенняUA4000228043 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 3 300 000 2 100 000 Дата розміщення 22.08.2023 22.08.2023 22.08.2023 Дата оплати за придбані облігації 23.08.2023 23.08.2023 23.08.2023 Дата оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 24.01.2024 Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 24.07.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 22.01.2025 Дата оплати відсотків 23.07.2025 Дата оплати відсотків 21.01.2026 Дата оплати відсотків 22.07.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 98.75 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 19.50 19.75 Термін обігу (днів) 406 511 1064 Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 22.07.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 215234000 914074000 13317342000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 215234000 914074000 2100000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3556412000 17671284000 19987258000 Кількість поданих заявок, шт. 5 19 48 Кількість задоволених заявок, шт. 5 19 31 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.00 Встановлена дохідність, % 17.80 18.35 19.25 Середньозважена дохідність, % 17.80 18.35 19.21 Надходження до бюджету 223120173.76 943123271.72 2155319143.47

* - військові облігації

Дані: Мінфін України