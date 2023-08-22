Фінансові новини
- |
- 22.08.23
- |
- 21:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін на аукціонах ОВДП 22 серпня залучив до держбюджету 3,3 млрд грн
Міністерство фінансів 22 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 3,3 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Мінфін розмістив сьогодні ОВДП на суму понад 3,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП - 223 млн грн під 17,80%; 943 млн грн - під 18,35% і 2,16 млрд грн - під 19,21%.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|138
|139*
|140
|Код випуску облігацій
|ДорозміщенняUA4000187207
|ДорозміщенняUA4000227656
|ДорозміщенняUA4000228043
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|3 300 000
|2 100 000
|Дата розміщення
|22.08.2023
|22.08.2023
|22.08.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|23.08.2023
|23.08.2023
|23.08.2023
|Дата оплати відсотків
|04.10.2023
|17.01.2024
|24.01.2024
|Дата оплати відсотків
|03.04.2024
|17.07.2024
|24.07.2024
|Дата оплати відсотків
|02.10.2024
|15.01.2025
|22.01.2025
|Дата оплати відсотків
|23.07.2025
|Дата оплати відсотків
|21.01.2026
|Дата оплати відсотків
|22.07.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|77.50
|97.50
|98.75
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.50
|19.50
|19.75
|Термін обігу (днів)
|406
|511
|1064
|Дата погашення
|02.10.2024
|15.01.2025
|22.07.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|215234000
|914074000
|13317342000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|215234000
|914074000
|2100000000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|3556412000
|17671284000
|19987258000
|Кількість поданих заявок, шт.
|5
|19
|48
|Кількість задоволених заявок, шт.
|5
|19
|31
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|18.35
|19.50
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|18.35
|19.00
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|18.35
|19.25
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|18.35
|19.21
|Надходження до бюджету
|223120173.76
|943123271.72
|2155319143.47
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
ТОП-НОВИНИ
|МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту №8401
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|DTF Друк: Від Віртуального Світу до Реального Одягу
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 22 серпня залучив до держбюджету 3,3 млрд грн
|Страховий ринок України в I півріччі-2023 продовжує активно відновлюватися - НАСУ
|Долар слабо зміцнюється до євро, дешевшає до фунта і єни
|Верховний Суд повернув ПриватБанку 24 мільйони, списані внаслідок незаконного судового рішення
|Європейські акції зростають; технологічний сектор лідирує
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.08.23
|Ціни на золото зростають, оскільки долар знижується з 2-місячного максимуму
Бізнес
|Audi слідом за BMW та Mercedes відключила російських дилерів від програмного забезпечення, – ЗМІ
|У Steam почався другий фестиваль українських ігор – понад 300 тайтлів, демоверсії та розпродаж
|Над «Дією» працює менше сотні осіб, – Мінцифри
|SpaceX уперше за два роки змогла отримати прибуток - аерокосмічна компанія опинилася в плюсі на $55 млн за доходу в $1,5 млрд
|Ріші Сунак готує великий саміт зі штучного інтелекту — Джо Байден у справі
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.