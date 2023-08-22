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Долар слабо зміцнюється до євро, дешевшає до фунта і єни

15:34 22.08.2023 |

Фінанси

 

Долар США слабо зміцнюється в парі з євро на торгах у вівторок, дешевшає до фунта стерлінгів і єни.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Курс євро до долара за даними на 15:10 EET становить $1,0889 порівняно з $1,0896 на закриття попередньої сесії.

Трейдери чекають на публікацію індексів менеджерів із закупівель (PMI) у Німеччині, Франції та єврозоні загалом, які є індикаторами економічної активності. Серпневі PMI будуть опубліковані в середу.

Увагу трейдерів також спрямовано на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, який відбудеться 24-26 серпня. У заході, організованому Федеральним резервним банком (ФРБ) Канзас-Сіті, традиційно беруть участь глави світових центробанків, міністри фінансів, наукові діячі та учасники фінансового ринку.

Виступи глави Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла і президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард у Джексон-Хоулі заплановані на п'ятницю.

Фунт торгується у вівторок на рівні $1,2767 проти $1,2756.

Вартість долара в парі з єною становить 145,76 єни порівняно з 146,22 єни на закриття попередньої сесії.

Курс долара щодо юаня підвищився під час торгів до 7,2918 юаня проти 7,2428 юаня на закриття ринку в понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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