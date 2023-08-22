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АНАЛІТИКА

Європейські акції зростають; технологічний сектор лідирує

12:13 22.08.2023 |

Фінанси

 

У вівторок європейські фондові ринки торгуються з підвищенням, при цьому лідирує технологічний сектор, оскільки інвестори очікують щорічних зборів Федеральної резервної системи США в Джексон-Хоулі наприкінці тижня.

О 03:55 за східним часом (07:55 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,9%, CAC 40 у Франції піднявся на 1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.

Європейський технологічний сектор отримав підтримку за рахунок зростання на Волл-стріт напередодні: Nasdaq Composite закрився більш ніж на 200 пунктів, або на 1,6%, вище, що стало найкращим днем майже за чотири тижні на тлі значного зростання Nvidia.

Акції амстердамських виробників чіпів ASML Holding, ASM International та BE Semiconductor Industries зросли на 1,4-2,0%.

Акції Ubisoft Entertainment виросли на 6,3% після того, як Microsoft заявила, що її мета придбання Activision Blizzard продасть свої неєвропейські права на потокову передачу французькому виробнику відеоігор.

Акції BHP Group впали на 0,2% після того, як найбільша у світі гірничодобувна компанія повідомила про падіння прибутку на 37% порівняно з минулим роком, оскільки зростання витрат та напружений ринок праці в Австралії вплинули на прибуток.

Тим не менш, скоротивши свій прогноз зростання Китаю до 5%-5,5% з 5,75%-6,25%, BHP, як і раніше, очікує, що Китай цього року вироблятиме більше мільярда метричних тонн сталі п'ятий рік поспіль, що є відносно гарним показником на глобальному ринку.

Проте зростання навряд чи збережеться, оскільки інвестори, як і раніше, стурбовані уповільненням зростання в Китаї, особливо після меншого, ніж очікувалося, зниження процентної ставки Народним банком у понеділок, проблем в економіці єврозони та можливості підвищення процентних ставок у США.

Симпозіум ФРС у Джексон-Хоулі, який відбудеться наприкінці тижня, ймовірно, продовжить торгуватися у вузьких торговельних діапазонах цього тижня, оскільки інвестори з обережністю чекають на вказівки щодо того, куди центральний банк США піде далі у своїй грошово-кредитній політиці.

Промова голови Джерома Пауелла в п'ятницю відбудеться на тлі очікувань, що ФРС призупинить чергове підвищення відсоткової ставки на наступному засіданні щодо політики у вересні, але невизначеність щодо того, що станеться далі, поширена.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард також має виступити у п'ятницю, і її коментарі будуть ретельно проаналізовані щодо підказок щодо наступного кроку центрального банку у вересні.

Інфляція в єврозоні почала знижуватися, але залишається набагато вищою за цільовий показник центрального банку в 2%, тоді як економіка регіону загалом стагнувала протягом останніх трьох кварталів, оскільки виробництво перебуває в глибокій рецесії, що передбачає ледве позитивне зростання ВВП у 2023 році.
За матеріалами: investing.com
 

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