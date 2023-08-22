ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.08.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 22 серпня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|21.07.23
|1457363.77
|691846.23
|557539.61
|115165.89
|2134.27
|40066.90
|50610.86
|24.07.23
|1457077.76
|691846.23
|557044.98
|115389.38
|2134.27
|40251.36
|50411.54
|25.07.23
|1457007.00
|691846.23
|556827.55
|115400.17
|2134.27
|40397.29
|50401.49
|26.07.23
|1456849.49
|691846.23
|556188.90
|115780.28
|2134.27
|40521.82
|50377.99
|27.07.23
|1460607.81
|691846.23
|558719.55
|116487.79
|2163.91
|40705.99
|50685.34
|28.07.23
|1469509.26
|691846.23
|561079.67
|118663.96
|2163.91
|45055.20
|50700.27
|31.07.23
|1469101.06
|691846.23
|559284.64
|119716.36
|2163.91
|45385.47
|50704.45
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|02.08.23
|1468991.72
|691846.23
|558893.25
|119517.89
|2163.91
|45601.53
|50968.91
|03.08.23
|1471014.76
|691846.23
|560344.27
|119771.75
|2163.91
|45800.16
|51088.44
|04.08.23
|1470879.75
|691846.23
|559481.92
|120346.80
|2163.91
|45952.47
|51088.42
|07.08.23
|1470889.42
|691846.23
|559284.35
|120651.52
|2163.91
|46098.97
|50844.44
|08.08.23
|1471030.85
|691846.23
|559182.56
|120847.86
|2163.91
|46223.41
|50766.88
|09.08.23
|1470899.09
|691846.23
|558333.63
|121371.85
|2163.91
|46279.17
|50904.29
|10.08.23
|1478095.14
|691846.23
|564820.63
|121771.04
|2163.91
|46449.64
|51043.70
|11.08.23
|1475895.29
|691846.23
|562505.90
|121965.69
|2163.91
|46453.62
|50959.95
|14.08.23
|1475838.25
|691846.23
|562387.89
|121966.30
|2163.91
|46751.64
|50722.28
|15.08.23
|1475667.12
|691846.23
|561872.48
|122279.11
|2163.91
|46858.13
|50647.26
|16.08.23
|1475634.13
|691846.23
|562102.07
|121659.42
|2163.91
|47290.24
|50572.25
|17.08.23
|1481092.46
|691846.23
|567245.69
|121730.02
|2163.91
|47581.24
|50525.36
|18.08.23
|1481850.73
|691846.23
|567259.51
|122259.87
|2163.91
|47825.85
|50525.35
|21.08.23
|1481752.31
|691846.23
|566911.52
|122293.26
|2163.91
|47941.16
|50596.22
|22.08.23
|1481890.69
|691846.23
|566795.55
|122427.72
|2163.91
|48054.17
|50503.10
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