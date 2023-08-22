Ціни на золото зростають, оскільки долар знижується з 2-місячного максимуму

Ціни на золото трохи зросли у вівторок, отримавши деяке полегшення від слабшого долара, оскільки долар відступив від двомісячних максимумів, хоча побоювання з приводу вищих процентних ставок у США, як і раніше, стримували перспективи ринків металів.

Жовтий метал показав деякі ознаки відновлення після падіння до п'ятимісячного мінімуму на початку місяця. Спотові ціни також втратили рівень 2000 доларів за унцію, що ретельно спостерігається, і все ще намагалися пробитися вище.

Спотове золото зросло о 00:21 за східним часом ( 04:21 за Грінвічем) на 0,1% до 1896,39 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у грудні зросли на 0,1% до 1924,90 долара за унцію.

Але коли золото у вівторок відчуло деяке полегшення, перспективи жовтого металу були значною мірою ослаблені стрибком прибутковості казначейських облігацій США.

Прибутковість 10-річних облігацій цього тижня зросла до більш ніж 20-річного максимуму, оскільки ринки налаштовані на потенційно вищі відсоткові ставки в США для більш довгих облігацій.

Цього тижня у центрі уваги буде виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул цієї п'ятниці. Очікується, що голова ФРС дасть більше сигналів щодо спрямування грошово-кредитної політики, враховуючи липку інфляцію та напружений ринок праці, які потенційно можуть спричинити яструбиний прогноз з боку центрального банку.

Інвестиційні банки попередили, що Пауелл може позначити нову еру вищих базових ставок - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого ринкам металів.

Перспектива зростання ставок США вдарила по золоту останніми тижнями, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативні витрати інвестування в нерентабельні активи.

Сила долара також вплинула, хоча долар трохи впав із двомісячного максимуму цього тижня. Це дало деяке полегшення ціни на золото.

Серед промислових металів ціни на мідь також трохи зросли у вівторок, чому сприяла слабкість долара.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до 3,7263 долара за фунт.

Але ціни на червоний метал також різко впали за останні три тижні на тлі нетерпіння з приводу додаткових заходів стимулювання в Китаї.

Народний банк Китаю значною мірою розчарував ринки зниженням процентної ставки цього тижня, що викликало заклики інвесторів до більш цілеспрямованих податково-бюджетних заходів для підтримки повільного відновлення економіки.

Китай є найбільшим у світі імпортером міді, і економічний спад у країні цього року сильно позначився на цінах та попиті на мідь.