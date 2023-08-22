Азіатські акції зростають, оскільки технологічна міць допомагає компенсувати побоювання щодо ставок у США

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, чому сприяло відновлення акцій технологічних компаній напередодні ключових доходів від Nvidia Corp, хоча побоювання щодо підвищення процентних ставок у США та уповільнення зростання в Китаї стримали значне зростання.

У той час як індекси Волл-Стріт закрилися нижче за вчорашній день, технологічний сектор продемонстрував сильне зростання перед звітом про доходи від Nvidia, який буде оприлюднено в середу. Очікування результатів Nvidia також стимулювало позиціонування акцій найдорожчого виробника чипів у світі.

Цього тижня увага буде зосереджена на тому, чи виграв виробник чіпів, як прогнозувалося, від буму штучного інтелекту - тенденція, яка, ймовірно, піде на користь азіатським акціям чіпівмейкерів.

Але побоювання з приводу уповільнення зростання в Китаї, особливо після незграбного зниження у понеділок процентної ставки Народним банком, все ще тиснуть на настрої.

Нічний сплеск прибутковості казначейських облігацій США перед симпозіумом у Джексон-Хоулі цього тижня також змусив трейдерів насторожитися.

Японський індекс Nikkei 225 був найкращим в Азії за день, піднявшись на 0,8%, тоді як ширший TOPIX додав 0,6%.

Акції виробника обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp, який є постачальником Nvidia, зросли більш ніж на 4% і стали найкращими на Nikkei. Технічний конгломерат SoftBank Group Corp, який займається виробництвом мікросхем через свій підрозділ Arm, підскочив більш ніж на 2%.

Крім технологічного зростання, настрої щодо Японії також були підтримані сильним сезоном звітності. Аналіз, проведений японським інформаційним агентством Nikkei, показав, що провідні лістингові компанії Японії третій рік поспіль демонструють рекордний прибуток завдяки вищим цінам і монетарним стимулам з боку Банку Японії.

Серед інших великих азіатських технологічних компаній, акції Taiwan Semiconductor Manufacturing додали 0,6%, а південнокорейський KOSPI додав 0,6% завдяки зростанню акцій виробників чіпів Samsung Electronics та SK Hynix Inc.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 не змінилися, хоча очікується, що акції важковагових індійських технологічних компаній будуть йти за зростанням своїх американських аналогів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite додали приблизно по 0,2% кожен, у той час як гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,4% завдяки сильним акціям технологічних компаній.

Всі три індекси торгувалися поблизу своїх найслабших рівнів за рік після того, як сумніви у відновленні економіки Китаю посилилися через зниження у понеділок процентної ставки Народним банком, що розчаровує.

Цей крок вказав на обмежену грошову підтримку китайської економіки, оскільки вона бореться з найгіршими темпами зростання за останні роки.

Побоювання з приводу Китаю чинили тиск на австралійський ASX 200: акції гірничодобувної компанії BHP Group Ltd, найбільшої в індексі, впали на 1,3% після того, як вона повідомила про слабкий річний прибуток на тлі млявого попиту в Китаї. шурхіт