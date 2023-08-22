Долар вагається поблизу максимумів через зростання прибутковості облігацій США. Центральний банк Китаю підтримав юань

Долар США тримався близько до 10-тижневого піку по відношенню до кошика основних аналогів і майже до найвищого рівня з листопада до єни, оскільки дохідність казначейських облігацій зросла у вівторок до нових посткризових максимумів на тлі спекуляцій про те, що ставки США довше залишатимуться високими.

Центральний банк Китаю підтримав юань, встановивши набагато сильнішу, ніж очікувалося, денну середню точку, і валюта була стабільною на початку торгів, опинившись під зростанням тиску в останні тижні через нетерпіння інвесторів з приводу повільної політичної реакції Пекіна на уповільнення економіки і хворий сектор нерухомості.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести валют розвинених країн, включаючи єну та євро, впав на 0,1 до 103,24, але залишився неподалік п'ятничного максимуму 103,68. Рівня, небаченого з 12 червня.

«Зростання довгострокової прибутковості в США і незадовільна реакція політиків Китаю на стреси, що продовжуються, на ринках нерухомості і фінансових ринках Китаю продовжують надавати бугаєвий імпульс долару США», - написав у замітці Річард Франулович, валютний стратег Westpac.

Напередодні довгоочікуваного виступу голови ФРС Джерома Пауелла в п'ятницю на щорічному симпозіумі центрального банку США в Джексон-Хоул, штат Вайомінг, Франулович сказав: "Якщо голова Пауелл триматиме двері прочиненими для підвищення (ставки) ... може сформуватися новий висхідний фронт для долара США". При цьому індекс долара може пробитися вище за 104.

Грошові ринки нині дають трохи менше ніж 50/50 шансів на ще одне підвищення ФРС на 25 базисних пунктів до листопада, перш ніж центральний банк перейде до зниження ставок наступного року.

По відношенню до японської валюти долар знизився на 0,1% до 146,125 єни після того, як раніше виріс до 146,425, що наблизило його до піку четверга в 146,565, який був найвищим з 10 листопада.

Пара долар-єна, як правило, надзвичайно чутлива до змін прибутковості довгострокових казначейських облігацій США, а еталонна прибутковість 10-річних облігацій досягла найвищого рівня з листопада 2007 року і склала 4,366% у вівторок.

Євро додав 0,1% до 1,09055 доларів.

Між тим, центральний банк Китаю у вівторок встановив середню точку юаня на рівні 7,1992 за долар, що на 1105 пунктів вище, ніж оцінка Reuters, намагаючись утримати нижню межу нижче за нинішній рівень після його падіння до 9,5-місячного мінімуму 7,349 в офшорній. зоні. Торгівля минулого тижня.

Фіксація у вівторок пішла за меншим і вужчим, ніж очікували ринки, зниженням відсоткових ставок у понеділок, оскільки заходи стимулювання Пекіна, як і раніше, не вражають, незважаючи на зростаючі проблеми в секторі нерухомості та економіці в цілому.

Офшорний юань трохи посунувся на рівень 7,2872 після зміцнення приблизно на 0,1% після фіксації.

Австралійський долар, який часто торгується як аналог Китаю, також трохи змінився на рівні 0,6413 долара після невеликого зміцнення після фіксингу.

Австралієць зростав на останніх сесіях після падіння до 9,5-місячного мінімуму $0,6365 у четвер.

"Ймовірно, буде потрібний великий пакет стимулюючих заходів з боку Китаю, орієнтований на витрати на інфраструктуру з інтенсивним використанням сировинних товарів, щоб переламати низхідний тренд у парі AUD/USD", - написала в записці старший валютний стратег Commonwealth Bank of Australia Крістіна Кліфтон. що "зростаючий ризик" або падіння нижче $0,60 цього року.