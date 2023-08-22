Nasdaq рине вгору разом Nvidia та акціями технологічних компаній; інвестори дивляться у бік Джексон Хоул

Nasdaq закрився більш ніж на 1% вище, і S&P 500 також виріс у понеділок, при цьому акції Nvidia підскочили, оскільки інвестори з оптимізмом чекають на звіт її доходи. Також зросли інші акції, пов'язані з технологіями.

Промисловий індекс Доу-Джонса закрився трохи нижче.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла максимуму, який востаннє спостерігався під час Великої фінансової кризи в 2007 році, оскільки інвестори з побоюванням чекають на зустріч глав центральних банків, яка відбудеться в четвер у Джексон-Хоул у Вайомінгу. Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл має виступити там у п'ятницю.

Технологічний сектор дав найбільший імпульс S&P 500 та Nasdaq, тоді як індекс напівпровідників зріс на 2,8%.

Акції Nvidia зросли на 8,5%, що стало лідером зростання серед акцій напівпровідників, оскільки HSBC підвищив цільову ціну до 780 доларів, що є другим найвищим показником на Уолл-стріт.

Очікується, що Nvidia, один із найбільших переможців ралі акцій технологій штучного інтелекту цього року, прогнозує квартальний дохід вище за оцінки аналітиків, коли звітуватиме пізно ввечері в середу. Акції Nvidia за рік зросли більш як на 220%, а Nasdaq - на 29%.

«Nvidia вважається брендом для ШІ, - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна. "Їх цілі були значно змінені, тому питання в тому, чи зможуть вони їх виконати... Каталізатор, що надходить з Nvidia, був би надзвичайно корисним".

У той же час, за її словами, інвестори з нетерпінням чекають на коментарі Пауелла в Джексон-Хоул. Побоювання, що ФРС триматиме процентні ставки на вищому рівні, призвели до зростання прибутковості казначейських облігацій США та посилили побоювання щодо впливу вищих ставок на бізнес та споживачів.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 36,97 пунктів, або 0,11%, до 34 463,69 пунктів, S&P 500 додав 30,06 пунктів, або 0,69%, до 4399,77 пунктів, а Nasdaq Composite додав 2 , 81 пункту, або 1,56%, до 13 497,59 пункту.

Серед акцій Dow, акції Johnson & Johnson впали на 3% після того, як конгломерат охорони здоров'я заявив, що розраховує зберегти частку в розмірі близько 9,5% у своєму нещодавно виділеному підрозділі споживчого здоров'я Kenvue.

Акції Goldman Sachs Group впали на 0,9% після того, як банк заявив, що обмірковує продаж частини свого бізнесу.

Також у сфері технологій акції, Palo Alto Networks зросли на 14,8% після того, як фірма, що займається кібербезпекою, розвіяла побоювання публікацією результатів з сильним квартальним прогнозом та прогнозом річного доходу вище за очікування.

Акції VMware підскочили на 4,9% після того, як британський антимонопольний регулятор схвалив покупку компанії Broadcom, що займається хмарними обчисленнями. Акції Broadcom зросли на 4,8%.

Обсяг на біржах США становив 9,75 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,99 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Емітентів, що знижуються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,44 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,08 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 3 нових 52-тижневих максимуми та 18 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 36 нових максимумів та 214 нових мінімумів.