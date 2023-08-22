Банки за тиждень видали ще 1,9 мільярда доступних кредитів

Із моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків кредити на 225,4 млрд грн, із них за останній тиждень - на 1,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"За минулий тиждень у межах Програми видано 668 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 462 кредитних договорів на суму 1,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 70 327 кредитів на загальну суму 225,4 млрд грн, з яких 47 762- від банків державного сектору економіки на загальну суму 100 млрд гривень (станом на 21.08.2023 р.).

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 35 505 кредитних договорів на загальну суму 135,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 27 286 кредитних договорів на суму 73,4 млрд грн), з яких: 6,4 млрд грн - на інвестиційні цілі, 7,85 млрд грн - як антикризові кредити, 4,1 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 33,56 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 57,67 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Як повідомлялося, урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. В її межах діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 5% річних - якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень; 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.

У березні 2023 року Кабінет Міністрів дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».

Програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності фонду.