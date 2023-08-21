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АНАЛІТИКА

Борги українців за три місяці зросли на майже 600 000

17:48 21.08.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Упродовж останніх трьох місяців кількість боргів українців у Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про 583 292 нових борги. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 року кількість записів у реєстрі збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%.

Борги українців за три місяці зросли на майже 600 000

 


Сiчень 2020Сiчень 2021Сiчень 2022Лютий 2022Травень 2023Серпень 2023
Кiлькiсть боргiв3 884 3325 103 2696 582 2977 439 8758 055 1258 638 417
Кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників

Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії "Стягнення на користь держави" - на 17%. Кількість таких боргів у реєстрі найбільша, їх частка становить 22,5%.

Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників, - порушення Правил дорожнього руху. Таких боргів у реєстрі наразі 19,7%.

Трійку найпоширеніших причин замикає стягнення коштів за кредитними заборгованостями - 17,5% від загальної кількості боргів українців. Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної війни ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення - на 107 тисяч записів або ж 7%. Ймовірно, це пов'язано зі скасуванням мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.

Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання - стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав 10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі - зі 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч.

Борги українців за три місяці зросли на майже 600 000

 

Стягнення коштів на користь держави1 939 78422.5%
Порушення ПДР1 703 51619.7%
Стягнення коштів1 578 04518.3%
Адміністративні правопорушення1 511 81517.5%
Заборгованість за комунальні послуги638 6097.4%
Стягнення судового збору355 9034.1%
Борги по аліментах202 4402.3%
Інші708 3058.2%
Топ причин, через які українці потрапляють до реєстру боржників
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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