Борги українців за три місяці зросли на майже 600 000

Упродовж останніх трьох місяців кількість боргів українців у Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про 583 292 нових борги. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 року кількість записів у реєстрі збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%.



Сiчень 2020 Сiчень 2021 Сiчень 2022 Лютий 2022 Травень 2023 Серпень 2023 Кiлькiсть боргiв 3 884 332 5 103 269 6 582 297 7 439 875 8 055 125 8 638 417

Кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників

Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії "Стягнення на користь держави" - на 17%. Кількість таких боргів у реєстрі найбільша, їх частка становить 22,5%.

Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників, - порушення Правил дорожнього руху. Таких боргів у реєстрі наразі 19,7%.

Трійку найпоширеніших причин замикає стягнення коштів за кредитними заборгованостями - 17,5% від загальної кількості боргів українців. Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної війни ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення - на 107 тисяч записів або ж 7%. Ймовірно, це пов'язано зі скасуванням мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.

Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання - стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав 10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі - зі 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч.

Стягнення коштів на користь держави 1 939 784 22.5% Порушення ПДР 1 703 516 19.7% Стягнення коштів 1 578 045 18.3% Адміністративні правопорушення 1 511 815 17.5% Заборгованість за комунальні послуги 638 609 7.4% Стягнення судового збору 355 903 4.1% Борги по аліментах 202 440 2.3% Інші 708 305 8.2%

Топ причин, через які українці потрапляють до реєстру боржників