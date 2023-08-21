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Борги українців за три місяці зросли на майже 600 000
Упродовж останніх трьох місяців кількість боргів українців у Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про 583 292 нових борги. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 року кількість записів у реєстрі збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%.
|Сiчень 2020
|Сiчень 2021
|Сiчень 2022
|Лютий 2022
|Травень 2023
|Серпень 2023
|Кiлькiсть боргiв
|3 884 332
|5 103 269
|6 582 297
|7 439 875
|8 055 125
|8 638 417
Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії "Стягнення на користь держави" - на 17%. Кількість таких боргів у реєстрі найбільша, їх частка становить 22,5%.
Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників, - порушення Правил дорожнього руху. Таких боргів у реєстрі наразі 19,7%.
Трійку найпоширеніших причин замикає стягнення коштів за кредитними заборгованостями - 17,5% від загальної кількості боргів українців. Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної війни ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення - на 107 тисяч записів або ж 7%. Ймовірно, це пов'язано зі скасуванням мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.
Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання - стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав 10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі - зі 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч.
|Стягнення коштів на користь держави
|1 939 784
|22.5%
|Порушення ПДР
|1 703 516
|19.7%
|Стягнення коштів
|1 578 045
|18.3%
|Адміністративні правопорушення
|1 511 815
|17.5%
|Заборгованість за комунальні послуги
|638 609
|7.4%
|Стягнення судового збору
|355 903
|4.1%
|Борги по аліментах
|202 440
|2.3%
|Інші
|708 305
|8.2%
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