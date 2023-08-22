Долар дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни

Долар США слабшає до євро і фунта, проте зміцнюється до єни на торгах у понеділок.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Курс євро до долара за даними на 15:30 EET становить $1,09 порівняно з $1,0873 на закриття попередньої сесії, євро зміцнюється на 0,25%.

Фунт торгується на рівні $1,2749 проти $1,2735.

Вартість долара в парі з єною зростає на 0,4% і становить 145,98 ієни порівняно з 145,41 ієни за підсумками торгів у п'ятницю.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, який відбудеться 24-26 серпня. У заході, організованому Федеральним резервним банком (ФРБ) Канзас-Сіті, традиційно беруть участь глави світових центробанків, міністри фінансів, наукові діячі та учасники фінансового ринку.

Інвестори уважно стежитимуть за заявами голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла в Джексон-Хоулі, розраховуючи на сигнали щодо подальшого напряму політики американського ЦБ.

Трейдери оцінюють ймовірність збереження процентної ставки Федрезерву на поточному рівні 5,25-5,5% на вересневому засіданні більш ніж у 90%, пише Market Watch.

Курс долара щодо юаня знизився під час торгів на 0,24%, до 7,2643 юаня проти 7,2816 юаня на закриття ринку в п'ятницю.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) знизив базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) строком на один рік на 10 базисних пунктів (б.п.) - до 3,45% річних, що є рекордно низьким рівнем.

Ставку за п'ятирічними кредитами залишено на позначці 4,2% річних, йдеться в повідомленні НБК.