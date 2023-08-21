Європейські акції зростають; Інфляція у Німеччині відступає

Європейські фондові ринки у понеділок зросли, чому сприяло сильне падіння цін виробників у Німеччині навіть після меншого, ніж очікувалося, зниження ставки у Китаї.

О 03:35 за східним часом (07:35 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,5%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,8%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,2%.

Ціни виробників у Німеччині впали на 1,1% порівняно з липнем, що є значним річним падінням до 6,0%, що свідчить про послаблення інфляційного тиску домінуючою економікою єврозони.

Економічні труднощі в Німеччині є серйозним гальмом для зростання в єврозоні загалом і загрожують підштовхнути її до рецесії, змушуючи Європейський центральний банк змінити позицію.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард на своєму останньому засіданні у липні натякнула на паузу у тривалому циклі підвищення активності центрального банку, і її п'ятнична промова у Джексон-Хоул буде ретельно проаналізована на наявність підказок щодо наступного кроку центрального банку у вересні.

Тим не менш, кульмінацією симпозіуму стане виступ голови ФРС Джерома Пауелла того ж дня, оскільки інвестори очікують ясності щодо економічних перспектив та майбутньої динаміки відсоткових ставок від найважливішого у світі центрального банку.

Раніше в понеділок Народний банк Китаю оголосив, що він знижує базову ставку за річним кредитом на 10 базисних пунктів, до 3,45% з 3,55%, зберігаючи п'ятирічні ставки без змін на рівні 4,20%.

Цей крок значною мірою був розцінений як невтішний, оскільки більшість аналітиків очікували на зниження кожної ставки на 15 базисних пунктів, оскільки країна бореться з уповільненням економічної активності.

Криза, що поглиблюється в секторі нерухомості Китаю, поряд з побоюваннями з приводу ризику зараження може надати дестабілізуючий вплив на другу за величиною економіку світу, яка також є основним експортним ринком для багатьох найбільших компаній Європи.

Що стосується Європи, дані, опубліковані пізно ввечері в неділю, показали, що ціни на житло у Великій Британії знижувалися найшвидшими темпами у серпні з 2018 року, впавши на 1,9% у річному обчисленні, за даними компанії з нерухомості Rightmove.

Акції Crest Nicholson впали більш ніж на 12% після того, як будівельна компанія з Великобританії опублікувала попередження про прибутки, заявивши, що умови торгівлі влітку погіршилися через високу інфляцію та зростання відсоткових ставок.