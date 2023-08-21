Азіатські акції падають, оскільки зниження ставки у Китаї розчаровує

Більшість азіатських акцій впали в понеділок після того, як Китай знизив свої ключові кредитні ставки менше, ніж очікувалося, в той час як очікування нових сигналів щодо грошово-кредитної політики США також стримало настрої.

Китайські акції показали найгірші результати за день, враховуючи, що менше, ніж очікувалося, зниження ставки Народним банком Китаю (НБК) свідчить про обмежену політичну підтримку економіки.

Збитки поширилися на більшість регіональних ринків.

Азіатські акції також зазнали різких втрат порівняно з попереднім тижнем на тлі зростання побоювань щодо підвищення відсоткових ставок у США, і тепер основна увага приділяється симпозіуму в Джексон-Хоул, який відбудеться цього тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,4% та 0,3% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,8%.

НБК знизив свою річну базову ставку за кредитом (LPR) на 10 базисних пунктів, тоді як п'ятирічна ставка, яка використовується для визначення вартості іпотечного кредиту, залишилася незмінною. Аналітики прогнозували зниження обох ставок щонайменше на 15 базисних пунктів.

Цей крок показав, що найбільша економіка Азії має обмежені можливості для подальшого ослаблення грошово-кредитної політики, що не обіцяє нічого поганого для країни, оскільки вона бореться із уповільненням відновлення після COVID.

LPR вже був на найнижчому рівні з 2013 року, після серії скорочень за останній рік.

Проте втрати китайських акцій були дещо обмежені Комісією з регулювання цінних паперів Китаю, яка запропонувала додаткові кроки для стабілізації фондового ринку. Китайські індекси торгувалися поблизу найслабших рівнів протягом року.

Акції забудовника Country Garden Holdings зросли майже на 3%, хоча його акції залишалися близькими до рекордних мінімумів, досягнутих минулого тижня.

Втрати у Китаї відбилися на австралійському індексі ASX 200, який упав на 0,1%.

З іншого боку, японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,9%, відновившись після різких втрат минулого тижня. Південнокорейський KOSPI також додав 0,6%, у той час, як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися без змін.

Ринки також перебувають в напрузі напередодні нових сигналів від симпозіуму в Джексон-Хоулі наприкінці цього тижня, особливо після того, як останні дані показали, що інфляція в США зросла, а ринок праці залишався стійким.

Федеральна резервна система також нещодавно дала зрозуміти, що вона все ще розглядає можливість підвищення процентних ставок цього року, і аналітики неухильно знижують свої очікування щодо будь-яких шансів на зниження ставки у 2023 році.

Перспектива підвищення ставок у США спровокувала різке падіння більшості азіатських акцій минулого тижня і, як очікується, зараз продовжить знижувати настрої в регіоні.