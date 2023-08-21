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S&P 500 закрився майже без змін, оскільки енергетичні та безпечні сектори протистоять зниженню мегакапів
06:49 21.08.2023 |
У п'ятницю індекс S&P 500 майже не змінився, оскільки зростання в безпечних секторах та енергетиці компенсувало слабкість мегакапіталізованих акцій. Інвестори чекаютьна виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла цього тижня.
Акції зростання, пов'язані з технологіями, (Megacap)впали: Alphabet впав на 1,9%, а Tesla - на 1,7%, оскільки інвестори побоювалися, що ставки можуть довше залишатися високими.
Технологічний Nasdaq продемонстрував найбільше тижневе падіння із трьох основних індексів, втративши 2,6%.
За відсутності серйозних каталізаторів, що рушили ринками, увага переключилася на виступ Пауелла на економічному симпозіумі в Джексон-Хоул у п'ятницю, на якому він розповсть про перспективи процентних ставок, а також на звіти про доходи від розробників чіпів Nvidia у середу.
Індекс S&P 500 втратив 0,65 пунктів, або 0,01%, знизившись до 4369,71 пунктів, а Nasdaq Composite - 26,16 пунктів, або 0,2%, до 13290,78 пунктів.
Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 25,83 пунктів, або 0,07%, до 34 500,66 пунктів.
Індекс волатильності CBOE досяг найвищого рівня майже за три місяці, відображаючи зростаючий занепокоєння інвесторів.
Акції Nvidia впали на 0,1%, але все ж таки показали тижневе зростання. Nvidia продемонструвала вражаючий зліт на очікуванях зростання капіталізації штучного інтелекту, яке майже потроїлося з початку року.
Безпечні сектори, такі як споживчі товари та комунальні послуги, зросли, а зростання таких фірм, як роздрібний торговець Walmart, допомогло промисловому індексу Доу-Джонса.
Енергетичний індекс S&P 500 виріс на 0,9%, при цьому Exxon Mobil серед лідерів зростання, додавши 1,5%.
Акції Estee Lauder впали на 3,3% після того, як виробник косметики спрогнозував свої річні чисті продажі і прибуток нижче за прогнози Street.
Nasdaq впав на 7,2% за останні три тижні, що стало найглибшим тритижневим падінням з кінця грудня. Тритижнева втрата S&P 500 на 4,6% є найбільшим падінням із тритижневого періоду, що закінчився 10 березня.
Втрати цього тижня відбулися після того, як потік сильних економічних даних змусив інвесторів відмовитися від очікувань зниження ставок та підвищив прибутковість державних облігацій.
"Ми давно передбачали корекцію акцій, і ясно, що вищі ставки тепер стали каталізатором для цього", - сказав Майкл Рейнольдс, віце-президент з інвестиційної стратегії Glenmede.
«Коли альтернативна вартість капіталу стає більш конкурентоспроможною, оцінки активів, які мають ризик, мають бути скориговані, особливо акцій з великою капіталізацією, які цього року торгуються зі значними преміями».
Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США впала з 10-місячних максимумів після того, як у четвер вони наблизилися, але не змогли пробити рівні, які були б найвищими з 2007 року.
За даними інструменту FedWatch CME Group, трейдери вбачають майже 91% ймовірність того, що ФРС збереже ставки на поточних рівнях на вересневому засіданні.
Акції Hawaiian Electric зросли на 14% після того, як комунальна компанія заявила, що її метою не є реструктуризація компанії.
Акції криптовалютної компанії Coinbase Global впали на 3%, а платформа Riot впала майже на 5,5%, оскільки біткойн досягнув двомісячного мінімуму.
Обсяг на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,0 млрд акцій за попередні 20 сесій.
Зростаючі емітенти S&P 500 перевищували кількість падаючих у співвідношенні 1,5 до 1.
S&P 500 не показав нових максимумів та 17 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 24 нових максимуми та 225 нових мінімумів.
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