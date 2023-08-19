Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $406 млн, незважаючи на подорожчання долара на готівковому ринку

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у третій тиждень серпня знизився до $405,8 млн з $468,6 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 14 липня по 18 серпня 2023 року купівля ним валюти залишилася на рівні близько $1,0 млн, тоді як продаж зменшився з $469,4 млн до $406,7 млн.

На готівковому ринку долар протягом тижня дорожчав, у п'ятницю пробивши вперше з кінця квітня рівень 38 грн/$1. Загалом за тиждень він зріс у ціні на 60 коп. - Приблизно до 38,05 грн / $ 1.

Усього з початку цього року НБУ придбав на ринку $194,2 млн, тоді як продав $15 млрд 617,5 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в липні трохи підріс - до $1,946 млрд з $1,848 млрд у червні і $1,93 млрд у травні. Однак міжнародна фінансова підтримка становила минулого місяця близько $4,4 млрд. В результаті міжнародні резерви, що виросли в червні на 4,5% - до нового історичного максимуму $39,00 млрд, за підсумками липня додали ще 6,9% і встановили новий рекорд - $41,72 млрд.