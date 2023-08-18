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НБУ перезапускає Комітет оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків у вигляді ради
21:50 18.08.2023 |
Комітет оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, роботу якого було тимчасово призупинено на початку повномасштабної війни через необхідність сконцентрувати ресурси НБУ на вирішення критичніших завдань, з 18 серпня 2023 року почне функціонувати в новій якості однойменної ради.
"До складу цього колегіального органу входитимуть не лише працівники центрального банку, а й зовнішні члени, яких рекомендуватиме Контактна група грошового та валютного ринків", - повідомив Нацбанк у пресрелізі в п'ятницю.
Зазначається, що відповідна зміна відбулася в межах реформування та оптимізації системи колегіальних органів НБУ.
"Після формування складу ради відновиться активна робота НБУ в частині удосконалення індикаторів (бенчмарків) грошового та валютного ринків (далі - ІГВР)", - додав регулятор.
Він нагадав, що завданням ради є опрацювання та обговорення питань, пов'язаних із визначенням, розрахунком та оприлюдненням ІГВР, зокрема оцінка їх репрезентативності; визначення та коригування методики; нагляд за системою внутрішнього контролю; політика поводження з помилками. У цьому переліку також розгляд результатів аудиту; запобігання конфлікту інтересів; розгляд претензій; нагляд за контролем якості даних; відповідність ІГВР принципам IOSCO.
Нацбанк зазначив, що рада є консультативним органом, тоді як будь-які рішення щодо ІГВР ухвалює правління НБУ.
Згідно з оновленим положенням, раду очолює директор департаменту ризик-менеджменту, а його заступником є директор департаменту фінансової стабільності. Членами ради також є два заступники голови НБУ, відповідальні за вертикалі "Ринкові операції" і "Монетарна стабільність", директор департаменту інтегрованого нагляду за банками і три зовнішні члени, які не є працівниками НБУ. Для проведення засідання необхідно щонайменше чотири її члени і щоб більшість їх була представниками Нацбанку.
Засідання ради проводяться не рідше ніж раз за чотири місяці, проте в особливий період це правило може бути порушено. Структурним підрозділом, який відповідає за підготовку та проведення ради, є департамент відкритих ринків.
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