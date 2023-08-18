Долар дорожчає до фунта на британських статданих

Долар США помірно зміцнюється в парі з євро й активно зростає в парі з британським фунтом стерлінгів на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,12%.

Курс євро до долара за даними на 15:24 EET становить $1,0859 порівняно з $1,0873 на закриття попередньої сесії, євро втрачає біля 0,1%.

Фунт впав у ціні на 0,4% і торгується на рівні $1,2695 проти $1,2746 напередодні.

Як повідомило раніше Національне статистичне управління (ONS) Великої Британії, роздрібний продаж у країні в липні впав на 1,2% порівняно з попереднім місяцем, зафіксувавши зниження вперше з березня. Аналітики, опитані Bloomberg, у середньому прогнозували зниження продажу на 0,6% після зростання на аналогічну величину в червні.

Курс долара до єни перебуває на позначці 145,73 єни порівняно зі 145,84 єни напередодні.

Єну підтримують оприлюднені в п'ятницю статдані, що показали ослаблення ключового показника інфляції.

В Японії ціни без урахування свіжих продуктів харчування (показник, який відстежує центробанк країни) минулого місяця зросли на 3,1% у річному вираженні - мінімальними темпами за чотири місяці. У червні зростання становило 3,3%.