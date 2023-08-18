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АНАЛІТИКА

Обсяг закритих за останні 24 години позицій у біткойнах перевищив $1 млрд

13:11 18.08.2023 |

Фінанси

 

Біткойн втрачає понад 4% на торгах у п'ятницю на тлі загального виходу інвесторів із ризикованих активів у зв'язку з побоюваннями трейдерів, що ставки світових центробанків триматимуться на більш високих, ніж очікувалося, рівнях, причому довше, ніж передбачалося.

Курс біткойна, за даними Kraken на 12:55 кч, знизився на 4,1%, до $26474.

Криптовалюта, яка напередодні торгувалася близько $29000, почала різко дешевшати на тлі зростання дохідностей US Treasuries, що скоротило привабливість вкладень у високоризикові активи.

Це спровокувало масову ліквідацію позицій у біткойнах на криптовалютних біржах. Курс біткойна під час торгів у четвер упав більше ніж на $2000 протягом кількох хвилин, з $28400 до менше ніж $26000, зазначає Market Watch.

Обсяг закритих за останні 24 години позицій у біткойнах перевищив $1 млрд, за даними Coinglass.

Експерти зазначають, що різке падіння курсу криптовалюти збіглося в часі з виходом статті в The Wall Street Journal про продаж біткойнів компанією Ілона Маска SpaceX. У статті йдеться про те, що SpaceX списала вартість біткойнів, які їй належали, на $373 млн у 2021 і 2022 рр. і продала криптовалюту. WSJ не уточнила, коли саме SpaceX продала біткойни.


Обсяг закритих за останні 24 години позицій у біткойнах перевищив $1 млрд
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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