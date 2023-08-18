Волл-стріт закрилася в мінусі через втрати у сфері охорони здоров'я та хвилювань щодо ставок ФРС

Основні індекси Волл-Стріт закрилися зниженням після мінливих торгів у четвер, оскільки втрати в акціях медичних компаній перевершили зростання акцій Cisco та енергетичних компаній, тоді як оптимістичні економічні дані підтримали побоювання, що відсоткові ставки залишаться високими протягом тривалого часу.

Сильно давлячи на S&P 500, акції CVS Health впали на 8% на новинах про те, що Blue Shield of California планує скоротити свою залежність від компанії як аптечного менеджера (pharmacy benefit manager - BM) та працювати з іншими, включаючи Amazon.com.

Акції великих медичних страховиків UnitedHealth і Cigna, які також мають підрозділи PBM, впали на 1,9% і 6,4% відповідно, що призвело до зниження ширшого індексу охорони здоров'я S&P 500 на 0,8%.

Індекс S&P 500 втратив 33,97 пунктів, або 0,77%, до 4370,36 пунктів, а Nasdaq Composite - 143,75 пунктів, або 1,07%, до 13330,88 пунктів.

S&P 500 знизився на 2,7% за останні три сесії, що стало найглибшим падінням за три сесії із середини березня. Падіння Nasdaq на 3,4% за три дні стало найглибшим триденним падінням із лютого.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 290,91 пунктів, або 0,84%, до 34 474,83 пунктів.

Вищі ціни на нафту підняли акції Exxon Mobil і Chevron на 1,9% і 1,7% відповідно, оскільки сировинні товари були підтримані сподіваннями на те, що центральний банк Китаю прагне підтримати ринок нерухомості та економіку загалом.

Продовжуючи чинити тиск на акції, прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла найвищого рівня з жовтня, оскільки низка сильних економічних даних цього тижня підігріває побоювання, що ФРС може довше утримувати відсоткові ставки на поточному рівні.

"Акції можуть бути нестійкими в короткостроковій перспективі, поки ми чекаємо або зростання доходів, або зниження прибутковості", - сказав Джеффрі Бухбіндер, головний стратег з акцій у LPL Financial.

Звіт Міністерства праці показав зниження кількості заявок на допомогу з безробіття, що свідчить про те, що ринок праці залишається напруженим.

Протоколи липневого засідання ФРС, опубліковані в середу, показали, що більшість політиків віддають пріоритет боротьбі з інфляцією, що посилює невизначеність щодо курсу процентних ставок центрального банку.

Слабкість фондового ринку в останні дні пов'язана зі стійким економічним зростанням у США, яке передбачає, що ФРС, ймовірно, підтримуватиме «високі ставки довше», сказав Баррі Банністер, головний стратег Stifel з акцій.

Більшість трейдерів очікують, що Федеральна резервна система збереже ставки без змін у вересні, хоча ставки на паузу знизилися до 86,5% з приблизно 89% тижнем раніше, згідно з інструментом Fedwatch CME Group.

Стримуючи збитки, Cisco Systems додала 3,3% після того, як результати виробника мережного обладнання за четвертий квартал перевершили оцінки, а його генеральний директор розповів про можливості штучного інтелекту.

Акції Pfizer зросли на 2,9% після того, як компанія заявила, що її оновлене щеплення від COVID-19, яке тестується на нових варіантах, показало нейтралізуючу активність проти подваріанту «Еріс» у дослідженні, проведеному на мишах.

Акції виробників вакцин Moderna і Novavax також зросли, оскільки дані США показали, що кількість госпіталізацій, пов'язаних із COVID-19, зросла більш ніж на 40% порівняно з недавніми мінімумами, що були досягнуті в червні.

Найбільший роздрібний торговець Walmart підвищив свої прогнози весь рік після того, як перевершив оцінки продажів у другому кварталі, але його акції впали на 2,2%.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 2,7 до 1.

S&P 500 показав два нових максимуми та 17 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 25 нових максимумів та 252 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США був відносно великим: було продано 11,2 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,0 млрд акцій за попередні 20 сесій.