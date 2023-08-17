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Регулятор додав до списку сумнівних інвестпроєктів ще 18 компаній: працюють із криптою
17:23 17.08.2023 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 18 компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Сумнівні проєкти активно користуються відсутністю чіткого законодавства щодо регулювання цифрових активів, залучаючи гроші вкладників. У більшості випадків громадяни втрачають інвестиції, наголошують у Комісії.
Тому НКЦПФР посилила моніторинг сумнівних інвестпроєктів, які залучають кошти з метою нібито інвестування у криптопроєкти.
"Комісія висвітлює на своїй англомовній версії вебсайту проєкти, які можуть ошукати не лише громадян України, а й також громадян країн ЄС, США, офіси таких компаній часто розташовані на території України", - прокоментував член Комісії Іраклій Барамія.
Він додав, що Комісія планує провести зустрічі з європейськими колегами та представниками регулятора США з метою ширшого висвітлення проблематики.
Список був доповнений такими сумнівними проєктами:
• Amega Global Ltd
• HYCM
• ACCUINDEX
• Duar Soft
• CapitalXtend
• AXIORY
• FONDEXX
• Gonzo Invest
• ForexChief
• IQcent
• VIDEFOREX
• Worldforex
• Bethle Aster
• Forex EuroClub
• VINEX TRADE/ТОВ "ВІНЕКС ТРЕЙД"
• BITCOINBTC
• Школа Алекса Яновського
• Kievs Credits Union Bank
Загалом до списку сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід внесено 188 компаній. Повний список - тут.
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
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