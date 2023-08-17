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Українські аграрії цьогоріч залучили понад 47 мільярдів гривень кредитів
16:40 17.08.2023 |
Із початку 2023 року, станом на 17 серпня, понад 9,8 тис. українських агропідприємств одержали 47,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами одержали аграрії таких областей: Київської - 8,2 млрд гривень виділено для 727 підприємств; Вінницької - 4,7 млрд гривень - для 1 137 господарств, Дніпропетровської - 4,1 млрд гривень - для 650; Кіровоградської - 3,96 млрд гривень - для 1 402; Одеської - 3,3 млрд гривень - для 881 підприємств.
Зазначається, що із понад 9,8 тис. українських агропідприємств, які одержали на розвиток господарств 47,2 мільярдів гривень банківських кредитів, за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» профінансовано понад 7,6 тисяч підприємств на 28,6 мільярдів гривень.
За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства Кіровоградщини (3,45 млрд гривень виділено для 1 135 господарств). Вінниччини (3 млрд гривень - для 912), Одещини (2,8 млрд гривень - для 710) та Київщини (2,7 млрд гривень - для 588 господарств).
Як повідомляв Укрінформ, у березні 2023 року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки с/г товаровиробників і успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану. Для аграріїв передбачається можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Так, для отримання такого фінансування покриття заставою становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією із боку держави.
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