Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські аграрії цьогоріч залучили понад 47 мільярдів гривень кредитів

16:40 17.08.2023 |

Фінанси, Новини АПК

 

Із початку 2023 року, станом на 17 серпня, понад 9,8 тис. українських агропідприємств одержали 47,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами одержали аграрії таких областей: Київської - 8,2 млрд гривень виділено для 727 підприємств; Вінницької - 4,7 млрд гривень - для 1 137 господарств, Дніпропетровської - 4,1 млрд гривень - для 650; Кіровоградської - 3,96 млрд гривень - для 1 402; Одеської - 3,3 млрд гривень - для 881 підприємств.

Зазначається, що із понад 9,8 тис. українських агропідприємств, які одержали на розвиток господарств 47,2 мільярдів гривень банківських кредитів, за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» профінансовано понад 7,6 тисяч підприємств на 28,6 мільярдів гривень.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства Кіровоградщини (3,45 млрд гривень виділено для 1 135 господарств). Вінниччини (3 млрд гривень - для 912), Одещини (2,8 млрд гривень - для 710) та Київщини (2,7 млрд гривень - для 588 господарств).

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2023 року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки с/г товаровиробників і успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану. Для аграріїв передбачається можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Так, для отримання такого фінансування покриття заставою становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією із боку держави.
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8415
  0,0695
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2611  0,18 0,49 37,9639  0,21 0,56
EUR 40,6528  0,01 0,03 41,6278  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес