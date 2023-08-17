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Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів
15:51 17.08.2023 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.
Розраховуваний ICE індекс, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,26%.
Увагу трейдерів спрямовано на щотижневі дані щодо заявок на допомогу з безробіття в США, які будуть оприлюднені в четвер. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає зниження кількості заявок минулого тижня на 8 тис., до 240 тис.
Протокол липневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), опублікований напередодні, показав, що "багато хто" з керівників ФРС продовжували "спостерігати суттєві підвищувальні ризики для інфляції, які можуть зажадати подальшого посилення грошово-кредитної політики".
Проте трейдери оцінюють у 87% ймовірність того, що Федрезерв збереже базову ставку незмінною, на рівні 5,25-5,5%, на вересневому засіданні, зазначає Market Watch.
Шанси на те, що ставку буде піднято на 25 базисних пунктів (б.п.) на листопадовому засіданні, ринок оцінює у 35%, за даними CME FedWatch.
Курс євро до долара на 15:10 EET у четвер становить $1,0898 порівняно з $1,0880 на закриття попередньої сесії.
Фунт торгується на рівні $1,2759 проти $1,2732 за підсумками торгів у середу.
Вартість американської валюти в парі з єною опустилася до 145,79 єни порівняно зі 146,35 єни напередодні.
Раніше в четвер курс долара до єни піднімався до 146,57 єни/$1, після чого перейшов до зниження на побоюваннях трейдерів, що подальше ослаблення єни призведе до інтервенцій японської влади на валютному ринку.
Курс долара щодо юаня впав під час торгів до 7,2531 юаня проти 7,2979 юаня напередодні.
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