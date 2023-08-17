Європейські фондові індекси знижуються на тлі яструбиних протоколів ФРС та проблем Китаю

Європейські фондові ринки в четвер торгувалися зі зниженням через побоювання з приводу заїкання економіки Китаю і можливості підвищення відсоткових ставок у США.

О 03:50 за східним часом (07:50 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,6% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,5% нижче.

Протоколи липневого засідання ФРС показали, що низка чиновників, як і раніше, бачать необхідність подальшого підвищення відсоткових ставок для боротьби з все ще підвищеним рівнем інфляції, що потенційно може вплинути на економічну активність у найбільшій економіці світу, яка є основним двигуном глобального зростання.

"Більшість учасників продовжували бачити значні ризики зростання інфляції, що може вимагати подальшого посилення грошово-кредитної політики", - йдеться в протоколі, опублікованому в середу у Вашингтоні.

Крім того, липневе засідання ФРС передувало великій кількості даних із США, які наголосили на стійкості економіки.

До негативних настроїв додалися новини, що рейтингове агентство Fitch Ratings може розглянути питання про перегляд суверенного кредитного рейтингу Китаю A+, особливо якщо стан корпоративного боргу погіршиться, а уряд розширить свій баланс для підтримки компаній.

Це відбувається на тлі нових побоювань щодо сектору нерухомості країни, які сприяли різкому уповільненню економічного зростання Китаю у другому кварталі 2023 року.

Що стосується Європи, то економічні перспективи невтішні, про що свідчить радник уряду Нідерландів з питань політики CPB, який прогнозує, що економічне зростання в Нідерландах буде набагато повільніше, ніж очікувалося раніше, цього року, оскільки рецесія в першій половині 2023 року завершилася сильним пост-ковідним бумом.

Валовий внутрішній продукт єврозони зріс на 0,3% у другому кварталі, повідомило в середу статистичне агентство ЄС, але базове зростання, ймовірно, було слабшим, оскільки дані були спотворені стрибком ВВП Ірландії на 3,3%, що зумовлено надмірним впливом великих іноземних інвестиційних компаній, що базуються там із податкових резонів.

Щодо корпоративних новин, акції BAE Systems впали на 3,3% після того, як найбільша британська оборонна компанія заявила, що погодилася купити аерокосмічні активи Ball Corp приблизно за 5,55 млрд доларів готівкою.

Акції GN Store Nord впали на 11% після того, як датський виробник слухових апаратів заявив про "складні ринкові умови", а акції Aegon впали на 4,6% після того, як голландська фінансова компанія повідомила про чисті збитки в першому півріччі.

З іншого боку, акції Philips зросли на 3,5%, при цьому голландська група технологій охорони здоров'я продовжує отримувати вигоду з новин про те, що Exor, інвестиційний підрозділ італійської родини Аньєллі, став головним інвестором, купивши 15%.