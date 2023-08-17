Фінансові новини
- |
- 17.08.23
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські фондові індекси знижуються на тлі яструбиних протоколів ФРС та проблем Китаю
12:43 17.08.2023 |
Європейські фондові ринки в четвер торгувалися зі зниженням через побоювання з приводу заїкання економіки Китаю і можливості підвищення відсоткових ставок у США.
О 03:50 за східним часом (07:50 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,6% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,5% нижче.
Протоколи липневого засідання ФРС показали, що низка чиновників, як і раніше, бачать необхідність подальшого підвищення відсоткових ставок для боротьби з все ще підвищеним рівнем інфляції, що потенційно може вплинути на економічну активність у найбільшій економіці світу, яка є основним двигуном глобального зростання.
"Більшість учасників продовжували бачити значні ризики зростання інфляції, що може вимагати подальшого посилення грошово-кредитної політики", - йдеться в протоколі, опублікованому в середу у Вашингтоні.
Крім того, липневе засідання ФРС передувало великій кількості даних із США, які наголосили на стійкості економіки.
До негативних настроїв додалися новини, що рейтингове агентство Fitch Ratings може розглянути питання про перегляд суверенного кредитного рейтингу Китаю A+, особливо якщо стан корпоративного боргу погіршиться, а уряд розширить свій баланс для підтримки компаній.
Це відбувається на тлі нових побоювань щодо сектору нерухомості країни, які сприяли різкому уповільненню економічного зростання Китаю у другому кварталі 2023 року.
Що стосується Європи, то економічні перспективи невтішні, про що свідчить радник уряду Нідерландів з питань політики CPB, який прогнозує, що економічне зростання в Нідерландах буде набагато повільніше, ніж очікувалося раніше, цього року, оскільки рецесія в першій половині 2023 року завершилася сильним пост-ковідним бумом.
Валовий внутрішній продукт єврозони зріс на 0,3% у другому кварталі, повідомило в середу статистичне агентство ЄС, але базове зростання, ймовірно, було слабшим, оскільки дані були спотворені стрибком ВВП Ірландії на 3,3%, що зумовлено надмірним впливом великих іноземних інвестиційних компаній, що базуються там із податкових резонів.
Щодо корпоративних новин, акції BAE Systems впали на 3,3% після того, як найбільша британська оборонна компанія заявила, що погодилася купити аерокосмічні активи Ball Corp приблизно за 5,55 млрд доларів готівкою.
Акції GN Store Nord впали на 11% після того, як датський виробник слухових апаратів заявив про "складні ринкові умови", а акції Aegon впали на 4,6% після того, як голландська фінансова компанія повідомила про чисті збитки в першому півріччі.
З іншого боку, акції Philips зросли на 3,5%, при цьому голландська група технологій охорони здоров'я продовжує отримувати вигоду з новин про те, що Exor, інвестиційний підрозділ італійської родини Аньєллі, став головним інвестором, купивши 15%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна не домовлятиметься з Росією про продовження транзиту газу, – Міненерго
|Білий дім чи Банкова. Чий кандидат займе крісло міністра оборони після Резнікова
|БЕБ отримало нового тимчасового керівника
|«Морський малюк від СБУ»: CNN показала ексклюзивні кадри атаки дрона на Кримський міст
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|Європейські фондові індекси знижуються на тлі яструбиних протоколів ФРС та проблем Китаю
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.08.23
|Частка безконтактних оплат в Україні з NFC досягла 60% - Mastercard
|Ціни на золото досягли 5-місячного мінімуму, оскільки ризики росту відсоткових ставок у США підвищують долар та прибутковість
|Азіатські акції падають, оскільки побоювання щодо дій ФРС шкодять тех-компаніям, а занепокоєння стосовно Китаю посилюється
|Долар демонструє економічну стійкість США; Австралієць падає після даних про зайнятість
|Волл-стріт закрилася в мінусі після публікації ФРС похмурого прогнозу за ставками
Бізнес
|Xiaomi MIX Fold 3 - Snapdragon 8 Gen 2, новий шарнір із високоміцної сталі та кераміки
|3-нм Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно вироблятимуться на потужностях Samsung, поки TSMC завантажений Apple
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
|Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ