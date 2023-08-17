Ціни на золото досягли 5-місячного мінімуму, оскільки ризики росту відсоткових ставок у США підвищують долар та прибутковість

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у четвер і відіграли триденні втрати, оскільки яструбині сигнали Федеральної резервної системи зміцнили долар і віщують ще більший біль для жовтого металу.

Цього тижня спотове золото опустилося нижче за ключовий рівень у 1900 доларів за унцію і торгувалося на найнижчому рівні за п'ять місяців на тлі тиску з боку стрибка долара та прибутковості казначейських облігацій.

Жовтий метал не користувався попитом як прихісток, незважаючи на зростання занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї, а перспектива вищої прибутковості утримувала трейдерів в основному в доларах.

Спотове золото стабілізувалося на рівні 1892,62 долара за унцію - найслабшого рівня за п'ять місяців, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 1921,95 долара за унцію - п'ятитижневого мінімуму, до 00:05 за східним часом (04:05 за Грінвічем).

Протоколи липневого засідання ФРС показали, що більшість членів комітету зі встановлення ставок підтримують підвищення відсоткових ставок для стримування стійкої інфляції.

У той час як офіційні особи розділилися в думках щодо необхідності подальшого підвищення, вони, як і раніше, становили більш високі ризики для інфляції - сценарій, який, зрештою, може призвести до ще більшого підвищення ставок центральним банком. Інфляція у США також зросла у липні.

Долар підскочив майже до двомісячного максимуму після протоколу, тоді як прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій досягла найвищого рівня майже за 10 місяців. Прибутковість також була близькою до рівня, який останній раз спостерігався під час фінансової кризи 2008 року.

Перспектива вищих відсоткові ставки США не обіцяє золоту нічого доброго, враховуючи, що його збільшує альтернативні витрати інвестування в нерентабельні активи. Ця ідея негативно впливала на жовтий метал до 2022 року і, як очікується, чинитиме тиск на золото доти, доки ФРС не вирішить розпочати зниження ставок.

Але аналітики очікують, що ФРС збереже високі ставки як мінімум протягом наступних шести місяців, а Goldman Sachs прогнозує зниження ставки лише до середини 2024 року.

Ціни на мідь у четвер були стримані і коливалися поблизу найнижчих рівнів з кінця травня, оскільки ринки продовжували турбуватися про погіршення економічних умов у Китаї, що може загальмувати попит на мідь у найбільшого імпортера міді у світі.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $3,6517 за фунт після різкого падіння на початку цього тижня.

Слабкі економічні дані з Китаю продовжували надходити, тоді як побоювання з приводу дефолтів та поширення інфекції на ринку нерухомості країни також підірвали настрої.

Fitch Ratings також заявило, що розгляне можливість зниження суверенного рейтингу Китаю, особливо якщо проблеми з корпоративним боргом позначиться на балансі уряду.

Але рейтингове агентство бачить мало шансів на те, що це відбудеться в найближчій перспективі, і очікує, що ринок нерухомості зазнає глибших структурних змін.