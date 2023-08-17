Волл-стріт закрилася в мінусі після публікації ФРС похмурого прогнозу за ставками

Волл-стріт закрилася в мінусі в середу після того, як протокол Федеральної резервної системи показав, що представники центрального банку розділилися у поглядах щодо необхідності подальшого підвищення відсоткових ставок на їхньому останньому засіданні.

Протоколи липневого засідання ФРС з грошово-кредитної політики показали, що більшість політиків продовжують приділяти пріоритетну увагу боротьбі з інфляцією, що посилює невизначеність серед інвесторів щодо перспектив процентних ставок.

"Я згоден з керівниками в тому, що ми не впевнені, що інфляція повністю знаходиться в дзеркалі заднього виду", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

«Я думаю, що ринки на голках думатимуть про те, що ФРС робитиме весь вересень та жовтень».

За сесію S&P 500 втратив 33,53 пункту, або 0,76%, і закрився на позначці 4404,33 пунктів. Наразі індекс знизився на 1,9% за останні дві сесії, що стало найглибшим дводенним падінням із квітня.

Індекс Nasdaq Composite впав на 156,42 пунктів, або 1,15%, до 13 474,63 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average впав на 180,65 пунктів, або 0,52%, до 34 765,74 пунктів.

Акції банків збільшили втрати: банківський індекс S&P 500 знизився на 1%, а Bank of America лідирує серед великих банків, втративши 2,2%.

Nvidia також змінила колишнє зростання і закрилася на 1% нижче після зростання на останніх двох сесіях, оскільки ще дві брокерські компанії підвищили цільові ціни на акції напередодні квартальних результатів розробника чіпів.

"Інвестори починають тверезо дивитися на економічну картину", - сказав Майк Рейнольдс, віце-президент з інвестиційної стратегії в Glenmede.

Акції у серпні пережили важкий період: індекс S&P 500 коливався близько місячних мінімумів, оскільки дані, що підкреслюють стійку інфляцію та сильну економіку, викликають побоювання, що відсоткові ставки залишаться високими протягом тривалого часу.

У той час як інвестори здебільшого очікують, що посилення грошово-кредитної політики ФРС наближається до завершення, зберігаються побоювання, що центральний банк може довше утримувати ставки на поточному рівні.

Акції Target зросли майже на 3% після того, як прибуток великого рітейлера у другому кварталі перевершив оцінки.

Акції Walmart закрилися майже без змін, відновивши внутрішньоденні втрати напередодні квартальних результатів, які мають бути опубліковані рано-вранці у четвер.

Очікується, що Walmart підвищить свій прогноз прибутку на весь рік, оскільки покупці в США продовжують купувати предмети першої необхідності, навіть незважаючи на зростання вартості запозичень, посилення стандартів кредитування та погіршення ситуації із зайнятістю.

Обсяг на біржах США був відносно великим: було продано 11,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Випусків, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 3,36 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,73 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав чотири нові 52-тижневі максимуми та 18 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 36 нових максимумів та 255 нових мінімумів.