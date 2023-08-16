Долар стабільний до євро та єни, різко дешевшає до фунта

Долар США слабо дешевшає до євро, повільно зміцнюється до єни та активно знижується у парі з фунтом стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

Інвестори оцінюють статдані зі США та Великобританії, а також чекають на публікацію протоколу липневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Міністерство торгівлі США повідомило в середу, що кількість будинків, будівництво яких було розпочато у Сполучених Штатах у липні, зросло на 3,9% щодо попереднього місяця і становило 1,452 млн у перерахунку на річні темпи. Опитані Trading Economics аналітики прогнозували, що показник становитиме 1,448 млн.

Тим часом обсяг промислового виробництва в Штатах у липні зріс на 1% порівняно з попереднім місяцем, рекордними темпами за півроку. Аналітики прогнозували збільшення на 0,3%. Виробництво в переробній промисловості зросло на 0,5% у помісячному порівнянні, тоді як аналітики не очікували зміни показника.

Тим часом, голова Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив у вівторок, що він поки не готовий говорити про перемогу ФРС над інфляцією. "Інфляція сповільнюється. Ми досягли прогресу і хорошого. Я задоволений цим. Але вона все ще надто висока", - зазначив Кашкарі.

Курс євро до долара за даними на 17:25 EET становить $1,0917 порівняно з $1,0907 на закриття попередньої сесії, євро зміцнюється менш ніж на 0,1%.

Вартість американської валюти в парі з ієною підвищилася на 0,15%, до 145,79 єни в порівнянні з 145,58 єни напередодні.

Фунт тим часом подорожчав на 0,4%, до $1,2759 проти $1,2706 за підсумками торгів у вівторок.

Інфляція у Великій Британії у липні сповільнилася до 6,8% у річному вираженні з 7,9% місяцем раніше, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни, опублікованому в середу. Аналітики, опитані агентством Bloomberg, у середньому прогнозували послаблення інфляції до 6,7%, респонденти Trading Economics - до 6,8%.