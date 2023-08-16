ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.08.23

Ціни на золото в середу не змінилися і були на порозі падіння нижче за ключові рівні, тоді як ціни на мідь досягли двомісячного мінімуму, оскільки побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї і підвищення відсоткових ставок зміцнили долар.