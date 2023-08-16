Європейські акції відновлюють втрати, оскільки страховики ринуть вгору, а доходність падає

Європейські акції відіграли колишні втрати у середу, чому сприяв стрибок акцій страховиків після позитивних результатів британських фірм Aviva та Admiral Group, а також зниження прибутковості облігацій.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,2% після закриття у вівторок на найнижчому рівні за місяць.

Європейські страховики додали 0,5%, оскільки Admiral Group підскочила на 8,0% після того, як британський автостраховик повідомив про незначне збільшення прибутку до оподаткування у першому півріччі.

Акції Aviva зросли на 2,4% після того, як британський страховик повідомив про зростання операційного прибутку у першому півріччі на 8%.

Зниження прибутковості облігацій також допомогло зростанню: прибутковість 10-річних облігацій Німеччини знизилася до п'ятимісячного піку.

Тим часом дані показали, що інфляція у Великій Британії сповільнилася, як і очікувалося, у липні до найнижчого річного рівня з лютого 2022 року, хоча було більше ознак тиску на основні ціни та ціни на послуги.

Індекс блакитних фішок Великобританії FTSE 100 був значною мірою пригнічений.

«Те, як люди налаштовані, напевно передбачає, що інфляція в США та Європі знизиться досить швидко, хоча й залишиться вищою за цільові показники центральних банків протягом наступних шести-дванадцяти місяців», - сказав Жюльєн Лафарг, головний ринковий стратег Barclays Private Bank.

"Великобританія стикається з найскладнішими перспективами, коли йдеться про інфляцію, тому що, беручи до уваги деякі дуже специфічні проблеми, я б сказав, що Великобританія стикається з наслідками Brexit".

Європейські виробники предметів розкоші трохи відновили свої позиції: акції LVMH додали 0,5% після падіння протягом трьох сесій поспіль.

Рітейлери продовжили прибуток на третю сесію, піднявшись на 0,8%.

Індекс STOXX 600, обтяжений ознаками уповільнення зростання в Китаї, цього року відстав від своїх американських аналогів: його зростання приблизно на 7% значно нижче майже 16% стрибка індексу S&P 500.

Європейські акції відкрилися зниженням після того, як дані показали, що ціни на нове житло в Китаї впали вперше цього року в липні, що стало останнім із невтішних даних, які тримали інвесторів у напрузі.

Очікується, що прибуток європейських компаній у другому кварталі знизиться на 4,6% порівняно з минулим роком, що трохи менше за прогнозоване минулого тижня падіння на 4,8%, свідчать дані Refinitiv IBES.

Італійські акції були єдиним винятком, який знизився на 0,4%, оскільки трейдери повернулися зі святкового дня у вівторок.

Акції Balfour Beatty впали на 4,2% до нижньої точки STOXX 600 після того, як її генеральний директор заявив, що інфраструктурна фірма стикається з проблемами у своїх офісних проектах у США.

Споживчі ціни у Великій Британії в липні зросли на 6,8% у річному вираженні - мінімальними темпами з лютого 2022 року, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни.

Інфляція сповільнилася порівняно з 7,9% у червні переважно завдяки зниженню темпів зростання цін на газ і електрику.

Економіка країн єврозони в другому кварталі 2023 року збільшилася на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з даними статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, початкова оцінка була підтверджена. Експерти, яких опитало Trading Economics, також не очікували перегляду.

Це друга оцінка ВВП із трьох. Остаточні дані будуть опубліковані 7 вересня.