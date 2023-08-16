Волл-стріт закрилася падінням; сильні роздрібні продажі викликають побоювання щодо процентних ставок

Основні фондові індекси Волл-стріт закрилися у вівторок різким зниженням після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані по роздрібним продажам викликали побоювання, що відсоткові ставки можуть залишатися високими довше, тоді як акції великих банків США впали на тлі повідомлення про те, що Fitch може знизити рейтинги деяких кредиторів.

Звіт Міністерства торгівлі показав, що роздрібний продаж минулого місяця зріс на 0,7%, проти очікувань зростання на 0,4%, що свідчить про те, що економіка США залишається сильною.

Після цих даних ставки трейдерів на паузу у підвищенні ставок Федеральною резервною системою наступного місяця залишилися незмінними на рівні 89%, проте аналітики заявили, що інвестори стурбовані тим, що ставки можуть залишатися на поточних рівнях довше, ніж очікувалося.

Банки випробували на собі основний тягар продажів, оскільки інвестори стали більше турбуватися про відсоткові ставки. Крива прибутковості казначейських облігацій США була перевернутою більше року, причому довгострокові облігації приносили меншу прибутковість, ніж короткострокові боргові інструменти. Ця постійна ситуація чинить тиск на прибуток, який банки можуть отримувати за кредитами.

"Ймовірно, ми отримаємо перевернуту криву прибутковості довше, ніж очікувалося, навіть якщо не дійдемо до економічної рецесії", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

«Це закінчилося б скороченням кредитування, бо навіть якби ви були моїм зятем, я не хотів би давати вам кредит на збиток».

S&P 500 упав на 1,16% і завершив сесію на позначці 4437,86 пунктів.

Індекс S&P 500 вперше з березня закрився нижче за свою 50-денну ковзну середню.

Індекс Nasdaq знизився на 1,14% до 13631,05 пункту, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 1,02% до 34 946,39 пункту.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,1 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.

У звіті йдеться про те, що рейтингове агентство Fitch може знизити рейтинг кількох банків. Акції JPMorgan Chase впали на 2,5%, Bank of America - на 3,2%, а Wells Fargo - на 2,3%.

"Історія Fitch про потенційне зниження рейтингів кількох банків США впливає на настрої", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities.

«Ви поєднаєте це з даними про роздрібні продажі сьогодні вранці, які були трохи вищі за оцінки, (це) сприяє потенційному більш високому сценарію для більш довгих ставок від ФРС».

Акції регіональних кредиторів PacWest Bancorp, Zions Bancorp та Western Alliance Bank впали з 3,7% до 4,5% після останньої пропозиції Федеральної корпорації зі страхування депозитів щодо перегляду нормативних вимог.

Банківський індекс S&P 500 досяг місячного мінімуму, знизившись на 2,75%, тоді як регіональний банківський індекс KBW також упав на 3,4%.

Усі 11 основних секторів S&P 500 знизилися, при цьому акції енергетичних компаній лідирують у збитку через зниження нафтових цін.

Акції технологічних компаній показали себе трохи краще завдяки зростанню акцій Nvidia на 0,4% після того, як UBS та Wells Fargo підняли свої цільові ціни на акції.

Nvidia опублікувала найбільший одноденний відсоток з кінця травня на попередній сесії після оптимістичних коментарів Morgan Stanley, при цьому аналітики також заявили, що інвестори вкладали кошти в акції напередодні її звіту наступного тижня.

Акції китайських компаній, зареєстрованих у США, також впали в ціні, а компанія електронної комерції Alibaba Group впала на 2% і була серед тих, хто лідирує в падінні після чергового раунду невтішних економічних даних.

General Motors) впали на 2,3% після того, як Berkshire Hathaway скоротила свою частку в автовиробнику.

Berkshire Уоррена Баффета розкрила нові інвестиції у житлову будівельну компанію D.R. Horton, які закрилися на 2,9% вище.

Випусків, що відхилялися, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 5,24 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,54 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 3 нових 52-тижневих максимуми та 19 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 45 нових максимумів та 198 нових мінімумів.