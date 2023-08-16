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Ставки ОВДП на аукціонах знову залишилися незмінними

19:20 15.08.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок, 15 серпня, вдруге поспіль змушене було відмовитися від планів зниження дохідності, тому що отримало лише кілька невеликих заявок за нижчими ставками.

Як зазначено в інформації на сайті Мінфіну, середньозважена дохідність порівняно з аукціонами тиждень тому мінімально знизилася лише за 3-річними "резервними" паперами - з 19,50% до 19,49% річних за ставки відсікання 19,50%.

Мінфін цього разу задовольнив усі 54 подані заявки, щоправда, на купівлю 3-річних ОВДП більшість заявок було задоволено частково, адже попит на них зріс із 5,56 млрд грн минулого тижня до 7,74 млрд грн за встановленої стелі продажів у 5 млрд грн (за номіналом).

Обсяг неконкурентних заявок на 3-річні облігації також збільшився до 1,5 млрд грн з 1,06 млрд грн тижнем раніше.

Зріс попит і на 14-міс. облігації - до 382 млн грн з 21,4 млн грн тижнем раніше, проте на 18-міс. він знизився з 2,08 млрд грн до 0,12 млрд грн, у результаті сумарно обсяг продажів держоблігацій на цих аукціонах знизився до 5,6 млрд грн з 7,22 млрд грн тиждень тому.


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону134135*136
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207Дорозміщення UA4000227656Дорозміщення UA4000228043
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 3500000 5000000
Дата розміщення 15.08.2023 15.08.2023 15.08.2023
Дата оплати за придбані облігації 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023
Дата оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 24.01.2024
Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 24.07.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 22.01.2025
Дата оплати відсотків   23.07.2025
Дата оплати відсотків   21.01.2026
Дата оплати відсотків   22.07.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 98.75
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 19.50 19.75
Термін обігу (днів) 413 518 1071
Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 22.07.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 382015000 121296000 7742279000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 382015000 121296000 5000000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3341178000 16757210000 17887258000
Кількість поданих заявок, шт. 7 14 33
Кількість задоволених заявок, шт. 7 14 33
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.25
Встановлена дохідність, % 17.80 18.35 19.50
Середньозважена дохідність, % 17.80 18.35 19.50
Надходження до бюджету 394716998.75 124728676.80 5082791293.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону137*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000227557 (ном. в іноз вал. EUR
Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 100000
Дата розміщення 15.08.2023
Дата оплати за придбані облігації 16.08.2023
Розмір купонного платежу на одну облігацію -
Номінальний рівень дохідності, % 3.22
Термін обігу (днів) 274
Дата погашення 16.05.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 93483000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 20464000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 285709000
Кількість поданих заявок, шт. 48
Кількість задоволених заявок, шт. 44
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 3.25
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 3.05
Встановлена дохідність, % 3.15
Середньозважена дохідність, % 3.11
Надходження до бюджету 19998564.87

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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