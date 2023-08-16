Ставки ОВДП на аукціонах знову залишилися незмінними

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок, 15 серпня, вдруге поспіль змушене було відмовитися від планів зниження дохідності, тому що отримало лише кілька невеликих заявок за нижчими ставками.
Як зазначено в інформації на сайті Мінфіну, середньозважена дохідність порівняно з аукціонами тиждень тому мінімально знизилася лише за 3-річними "резервними" паперами - з 19,50% до 19,49% річних за ставки відсікання 19,50%.
Мінфін цього разу задовольнив усі 54 подані заявки, щоправда, на купівлю 3-річних ОВДП більшість заявок було задоволено частково, адже попит на них зріс із 5,56 млрд грн минулого тижня до 7,74 млрд грн за встановленої стелі продажів у 5 млрд грн (за номіналом).
Обсяг неконкурентних заявок на 3-річні облігації також збільшився до 1,5 млрд грн з 1,06 млрд грн тижнем раніше.
Зріс попит і на 14-міс. облігації - до 382 млн грн з 21,4 млн грн тижнем раніше, проте на 18-міс. він знизився з 2,08 млрд грн до 0,12 млрд грн, у результаті сумарно обсяг продажів держоблігацій на цих аукціонах знизився до 5,6 млрд грн з 7,22 млрд грн тиждень тому.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|134
|135*
|136
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000227656
|Дорозміщення UA4000228043
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4000000
| 3500000
| 5000000
| Дата розміщення
| 15.08.2023
| 15.08.2023
| 15.08.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 16.08.2023
| 16.08.2023
| 16.08.2023
| Дата оплати відсотків
| 04.10.2023
| 17.01.2024
| 24.01.2024
| Дата оплати відсотків
| 03.04.2024
| 17.07.2024
| 24.07.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| 22.01.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 23.07.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 21.01.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 22.07.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 97.50
| 98.75
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.50
| 19.50
| 19.75
|Термін обігу (днів)
| 413
| 518
| 1071
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| 22.07.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 382015000
| 121296000
| 7742279000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 382015000
| 121296000
| 5000000000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3341178000
| 16757210000
| 17887258000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 7
| 14
| 33
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 7
| 14
| 33
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.80
| 18.35
| 19.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.80
| 18.35
| 19.25
| Встановлена дохідність, %
| 17.80
| 18.35
| 19.50
| Середньозважена дохідність, %
| 17.80
| 18.35
| 19.50
|Надходження до бюджету
| 394716998.75
| 124728676.80
| 5082791293.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|137*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000227557 (ном. в іноз вал. EUR
| Номінальна вартість
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 100000
| Дата розміщення
| 15.08.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 16.08.2023
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 3.22
|Термін обігу (днів)
| 274
| Дата погашення
| 16.05.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 93483000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 20464000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 285709000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 48
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 44
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 3.25
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 3.05
| Встановлена дохідність, %
| 3.15
| Середньозважена дохідність, %
| 3.11
|Надходження до бюджету
| 19998564.87
* - військові облігації
Дані: Мінфін України