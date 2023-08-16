Ставки ОВДП на аукціонах знову залишилися незмінними

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок, 15 серпня, вдруге поспіль змушене було відмовитися від планів зниження дохідності, тому що отримало лише кілька невеликих заявок за нижчими ставками.

Як зазначено в інформації на сайті Мінфіну, середньозважена дохідність порівняно з аукціонами тиждень тому мінімально знизилася лише за 3-річними "резервними" паперами - з 19,50% до 19,49% річних за ставки відсікання 19,50%.

Мінфін цього разу задовольнив усі 54 подані заявки, щоправда, на купівлю 3-річних ОВДП більшість заявок було задоволено частково, адже попит на них зріс із 5,56 млрд грн минулого тижня до 7,74 млрд грн за встановленої стелі продажів у 5 млрд грн (за номіналом).

Обсяг неконкурентних заявок на 3-річні облігації також збільшився до 1,5 млрд грн з 1,06 млрд грн тижнем раніше.

Зріс попит і на 14-міс. облігації - до 382 млн грн з 21,4 млн грн тижнем раніше, проте на 18-міс. він знизився з 2,08 млрд грн до 0,12 млрд грн, у результаті сумарно обсяг продажів держоблігацій на цих аукціонах знизився до 5,6 млрд грн з 7,22 млрд грн тиждень тому.





Номер аукціону 134 135* 136 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000227656 Дорозміщення UA4000228043 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 3500000 5000000 Дата розміщення 15.08.2023 15.08.2023 15.08.2023 Дата оплати за придбані облігації 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023 Дата оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 24.01.2024 Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 24.07.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 22.01.2025 Дата оплати відсотків 23.07.2025 Дата оплати відсотків 21.01.2026 Дата оплати відсотків 22.07.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 98.75 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 19.50 19.75 Термін обігу (днів) 413 518 1071 Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 22.07.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 382015000 121296000 7742279000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 382015000 121296000 5000000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3341178000 16757210000 17887258000 Кількість поданих заявок, шт. 7 14 33 Кількість задоволених заявок, шт. 7 14 33 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.25 Встановлена дохідність, % 17.80 18.35 19.50 Середньозважена дохідність, % 17.80 18.35 19.50 Надходження до бюджету 394716998.75 124728676.80 5082791293.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 137* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000227557 (ном. в іноз вал. EUR Номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 100000 Дата розміщення 15.08.2023 Дата оплати за придбані облігації 16.08.2023 Розмір купонного платежу на одну облігацію - Номінальний рівень дохідності, % 3.22 Термін обігу (днів) 274 Дата погашення 16.05.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 93483000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 20464000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 285709000 Кількість поданих заявок, шт. 48 Кількість задоволених заявок, шт. 44 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 3.25 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 3.05 Встановлена дохідність, % 3.15 Середньозважена дохідність, % 3.11 Надходження до бюджету 19998564.87

* - військові облігації

Дані: Мінфін України