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Долар США торгується в мінусі до євро і фунта, зміцнюється до юаня
15:31 15.08.2023 |
Долар продовжує знижуватися до євро і фунта і перейшов до зростання в парі з юанем, інвестори оцінюють статдані з Великої Британії, Японії та Китаю, а також очікують звіту про роздрібний продаж у Сполучених Штатах.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, втрачає під час торгів 0,17%. Більш широкий WSJ Dollar Index залишається без змін.
Пара євро/долар за даними на 14:56 EET у вівторок торгується на рівні $1,0929 порівняно з $1,0907 на закриття попередньої сесії, євро додає 0,2%.
Інвестори очікують даних про роздрібний продаж у США за липень, які буде опубліковано о 15:30 кв. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що обсяг роздрібного продажу зріс на 0,4% відносно червня і на 1,5% у річному вираженні.
Курс фунта до долара зміцнюється на 0,1%, до $1,2705 проти $1,2687 у понеділок.
Рівень безробіття у Великій Британії у квітні-червні 2023 року зріс до 4,2% із 4% у березні-травні й оновив максимум із кінця 2021 року. Аналітики загалом очікували збереження безробіття на колишньому рівні.
Вартість долара в парі з єною змінюється слабко і перебуває на позначці 145,51 єни проти 145,56 єни за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо юаня становить 7,2844 юаня проти 7,2595 юаня за підсумками торгів напередодні, американська валюта дорожчає на 0,3%.
Як повідомлялося, промвиробництво в Китаї в липні збільшилося на 3,7% порівняно з тим самим місяцем минулого року після зростання на 4,4% у червні, а роздрібний продаж підвищився на 2,5% після підйому на 3,1% місяцем раніше. Аналітики в середньому прогнозували збереження темпів зростання промвиробництва на рівні 4,4% і прискорення підйому роздрібного продажу до 4,5%, повідомляє Trading Economics.
Тим часом Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) у вівторок ухвалив несподіване для ринку рішення знизити ставку за кредитами строком на рік, які видають у рамках програми середньострокового кредитування (MLF), до 2,5% річних з 2,65%.
Зниження ставки MLF означає можливість зниження базової ставки (loan prime rate, LPR) наступного тижня. Зараз ця ставка перебуває на рівні 3,55% річних.
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